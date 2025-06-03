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Haberler > Magazin > Vedat Milor yeni tartışma başlattı! "Diğer şehirlerimiz alınmasın"

Vedat Milor yeni tartışma başlattı! "Diğer şehirlerimiz alınmasın"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Vedat Milor yeni tartışma başlattı! &quot;Diğer şehirlerimiz alınmasın&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yemek yazarı Vedat Milor, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. "Diğer şehirler alınmasın" diyen ünlü gurmenin paylaşımı kısa sürede gündem oldu.

Vedat Milor, X (eski adıyla Twitter) hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. "Diğer şehirlerimiz alınmasın ama ülkemizde odun fırınında pişmiş İzmit simiti diye bir gerçek var" mesajı, simit severler arasında büyük bir tartışma başlattı.

İZMİT SİMİDİ SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE

Söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Milor'un övgü dolu sözleri, İzmit simidini gündemine taşırken; Farklı şehirlerin simitleriyle kıyaslamaları da beraberinde getirdi.

FARKLI ŞEHİRLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Sosyal medya kullanıcıları; "Demek ki Samsun simidini tatmamış olmalısınız", "İç Anadolu’ya hiç gelmemişsiniz", "Vedat Bey Ankara simiti yemediğiniz belli oldu", "Tekirdağ’ın odun fırın simidini de tavsiye ederim", "Ankara simidinden de tatmanızı tavsiye ederim" ve "Adana simdi diye bir gerçek var" şeklinde yorumlarda bulundular.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Kıral 3 Haziran 2025 10:20

Bu ülkede Maraş-Antep-Hatay diye bir gerçek var. Kapiş?

kemal 3 Haziran 2025 09:50

ankara simitinin eski tadı kalmadı. simit inceldi ve susam kalitesi düştü. simit incelince gevrekliği kalmadı, yanık ve taş gibi satılıyor.

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