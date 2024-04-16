Western filmlerinin yıldızı Clint Eastwood’u görenler tanımakta güçlük çekti

Amerikan sinemasının ve Western filmlerinin yıldızı 93 yaşındaki Clint Eastwood, katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Yeni filmi hakkında konuşan ve emekli olmayı düşünmeyen ünlü oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti.

Western filmlerinin efsane ismi Clint Eastwood, ünlü antropolog Jane Goodall'ın ev sahipliğini yaptığı bir koruma etkinliğe katıldı. Ön sıralarda oturan ve Goodall ile sohbet ederken görüntülenen usta oyuncu son haliyle şaşırttı.

Eastwood’un moralinin yüksek olduğu ve etrafa neşe saçtığı görülürken, uzamış beyaz sakalları ve dağınık saçları dikkatlerden kaçmadı.

YENİ FİLMİ GELİYOR

Clint Eastwood, önümüzdeki ayın sonunda 94 yaşına girecek olsa da yaşı onu Hollywood'daki çalışmalarına devam etmekten alıkoymuyor. Deneyimli aktör, şu sıralar Nicholas Hoult ve Toni Collette'in rol aldığı ‘Juror No. 2’ adlı film üzerinde çalışıyor.

Milyon Dolarlık Bebek, İyi, Kötü Çirkin, Çaylak gibi ses getiren filmlerde rol alan Clint Eastwood’un yeni filminin bu yıl içinde vizyona girmesi bekleniyor.

Film, kendini bir cinayet davasında jüri üyesi bulan bir adamın, işlenen cinayetten aslında kendisinin sorumlu olduğunu fark etmesini ve kaldığı ikilemi konu alıyor.

Eastwood bugüne kadar, 60'tan fazla film ve TV yapımında oynamış, 30 film yönetmiş, 25 filmin yapımcılığını üstlenmiş, 10 filmin müziklerini bestelemiş ve soundtrack'lerine imza atmıştır.

Maggie Johnson ve Dina Eastwood (ikinci eşi) ile iki evilik yaptı ve yedi çocuğu var.