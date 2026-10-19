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Yangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı

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Yangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı
Başlık ResmiYangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Sarıyer’deki 4 katlı lüks villasında çıkan yangının ardından harekete geçen ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, evini baştan aşağı yeniledi. Dört ay süren hummalı çalışmanın ardından villasına geri dönen oyuncunun bu dönüşüm için adeta servet harcadığı konuşuluyor.

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“Öyle Bir Geçer Zaman ki” dizisinde canlandırdığı Mete Akarsu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınan Aras Bulut İynemli, bu kez oyunculuğuyla değil, Sarıyer’deki lüks villasındaki değişimle gündeme geldi. Dört katlı evinde çıkan yangının ardından harekete geçen oyuncu, evinde kapsamlı bir tadilat süreci başlattı.

Yangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı
Başlık ResmiYangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı

ALEVLER EVİNİ BAŞTAN AŞAĞI SARMIŞTI

Ünlü oyuncunun villasındaki yangın, bahçede bulunan ahşap saunada başladı. Alevler kısa sürede evin dış cephesine ve çatısına ulaşırken binada ciddi hasar meydana geldi. Yangının ardından evini yenileme kararı alan İynemli, harekete geçerek evde hummalı bir çalışma başlattı. Yaklaşık dört ay süren tadilat boyunca hem hasar alan iç mekânlar hem de dış mimari yenilendi.

Yangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı
Başlık ResmiYangın küle çevirmişti! Aras Bulut İynemli baştan sona yenilediği villasına servet harcadı

TADİLATA SERVET DÖKTÜĞÜ İDDİASI

Aylar süren çalışmaların tamamlanmasıyla Aras Bulut İynemli’nin Sarıyer’deki lüks villası yepyeni bir görünüme kavuştu. Yangının ardından baştan aşağı yenilenen evine geri dönen oyuncunun, kapsamlı tadilat için yüksek miktarda para harcadığı öne sürüldü.
Ancak yenileme çalışmalarının toplam maliyetine ilişkin kesin bir rakam paylaşılmadı.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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