Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna’nın saçlarına aklar düştü! Son hali hayranlarını şaşırttı

Bir dönemin unutulmaz dizisi Yaprak Dökümü’nde canlandırdığı Hayriye karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Güven Hokna, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Hokna’yı gören hayranları onu tanımakta güçlük çekti.

2006-2010 yılları arasında yayınlanan ve reytinglerde üst sıralarda yer alan Yaprak Dökümü dizisinde üstlendiği Hayriye Tekin karakteriyle alkış alan oyuncu Güven Hokna, değişimiyle şaşırttı.

Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekranlara taşınan efsane dizi Yaprak Dökümü, final yapmasının üstünden yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor ve tekrar bölümleriyle izlenmeye devam ediyor. Sevilen yapımda rol alan oyuncuların şimdilerde ne yaptığı da merak konusu oluyor.

“AMAN AĞZIMIZIN TADI KAÇMASIN” REPLİĞİ HAFIZALARDA

Yaprak Dökümü’nün sevilen isimleri arasında yer alan Güven Hokna da onlardan biri. Usta oyuncu dizide tam beş sezon boyunca rol aldı. Yaprak Dökümü’nde ailesine sahip çıkarak ‘idareci’ karakteriyle adından söz ettirdi. Sıklıkla tekrar ettiği “Aman ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey” repliği ve başı ağrıdığında kafasına sardığı tülbentiyle hafızalara kazındı.

AYSEL GÜREL’E BENZETİLDİ

Şimdilerde 79 yaşında olan oyuncu, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Günlük hayatından yaptığı paylaşımlar ise hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuluyor.

Bir süredir ekranlarda görünmeyen Güven Hokna, uzun zaman sonra ortaya çıktı. Usta oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. Bazı takipçileri bembeyaz saçlarıyla onu sanatçı Ayşel Gürel’e benzetirken, bazıları ise “Yıllara meydan okuyor” yorumunu yaptı.

İşte Güven Hokna’nın son hali…