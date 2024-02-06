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    • Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı
    Japonya, Güzellik Yarışması, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ukrayna doğumlu olan ancak Japonya'da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanan Karolina Shiino'nun yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kökeni nedeniyle tartışmaların odağında olan Karolina Shiino, yaşanan skandal sonrası tacı bırakmak zorunda kaldı.

    Karolina Shiino iki hafta önce Japonya'nın Güzellik Kraliçe'si seçilmişti. Ancak Karolina Shiino'nun kökeni ülkede tartışmalara neden oldu. Birçok kişi Karolina'nın vatandaşlığı aldığını belirterek birinci seçilmesinde sorun olmadığını söylerken, bazı kişiler geleneksel Japon güzellik özelliklerini temsil etmediğini ileri sürdü. 

    YASAK İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

    Tüm bu tartışmaların ortasında yerel bir gazete Karolina Shiino'nun yasak bir ilişki yaşadığını yazdı. Yarışma organizatörleri ilk olarak Shiino'nun yasak ilişkisinden haberdar olmadıklarını söyledi fakat, daha sonra her şeyi bildiklerini itiraf ettiler.

    Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı

    HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

    Skandal olayın ardından tacını iade eden Shiino "Oluşturduğum büyük sorun ve beni destekleyenleri aldattığım için gerçekten üzgünüm" sözleriyle herkesten özür diledi.
    Shiino tacı giyen ilk Avrupalı kökenli kişi olmuştu. 

    Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    JaponyaGüzellik Yarışması
    Haberler > Magazin > Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı
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