Yasak ilişki yaşadığı ortaya çıkan Japonya güzeli, tacını geri vermek zorunda kaldı

Ukrayna doğumlu olan ancak Japonya'da düzenlenen güzellik yarışmasını kazanan Karolina Shiino'nun yasak ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Kökeni nedeniyle tartışmaların odağında olan Karolina Shiino, yaşanan skandal sonrası tacı bırakmak zorunda kaldı.

Karolina Shiino iki hafta önce Japonya'nın Güzellik Kraliçe'si seçilmişti. Ancak Karolina Shiino'nun kökeni ülkede tartışmalara neden oldu. Birçok kişi Karolina'nın vatandaşlığı aldığını belirterek birinci seçilmesinde sorun olmadığını söylerken, bazı kişiler geleneksel Japon güzellik özelliklerini temsil etmediğini ileri sürdü.

YASAK İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKTI

Tüm bu tartışmaların ortasında yerel bir gazete Karolina Shiino'nun yasak bir ilişki yaşadığını yazdı. Yarışma organizatörleri ilk olarak Shiino'nun yasak ilişkisinden haberdar olmadıklarını söyledi fakat, daha sonra her şeyi bildiklerini itiraf ettiler.

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

Skandal olayın ardından tacını iade eden Shiino "Oluşturduğum büyük sorun ve beni destekleyenleri aldattığım için gerçekten üzgünüm" sözleriyle herkesten özür diledi.

Shiino tacı giyen ilk Avrupalı kökenli kişi olmuştu.