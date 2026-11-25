Bir dönemin ünlü manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, yıllar sonra farklı bir kararla gündeme geldi. Maneviyata yönelmesinin ardından gözlerden uzak bir hayat süren Alptekin, imajını yenileyerek kendi kozmetik markasını kurdu. Ünlü ismin ilk ürünleri ise kadın ve erkeklere özel şampuanlar oldu.

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Bir dönemin popüler isimleri arasında yer alan Yaşar Alptekin, kariyerinin zirvesindeyken aldığı kararla sanat ve magazin dünyasından uzaklaşmıştı.

Hayatında yeni bir dönem başlatan Alptekin, beş vakit namaz kılmaya başladığını açıklamış, sonraki yıllarda ise daha sakin ve gözlerden uzak bir hayat tercih etmişti.

Yaşar Alptekin kendi markasını kurdu! İlk ürünleri bakın ne oldu

Uzun süre kendine özgü tarzıyla dikkat çeken eski manken, son dönemde görünümünde yaptığı değişiklikle de gündeme geldi. Yaklaşık altı yıldır sürdürdüğü imajını geride bırakan Alptekin'in yeni tarzı takipçilerinin ilgisini çekti.

Hayatında farklı bir sayfa açan Alptekin, bu kez ticarete yönelerek kendi kozmetik markasını hayata geçirdi. Yeni girişimiyle dikkat çeken ünlü isim, ürünlerini sosyal medya üzerinden tanıtmaya başladı.

Yaşar Alptekin kendi markasını kurdu! İlk ürünleri bakın ne oldu

KADIN VE ERKEKLERE ÖZEL ŞAMPUAN ÇIKARDI

Kendi markasını kuran Yaşar Alptekin, ilk ürünleri arasında kadın ve erkeklerin kullanımına yönelik şampuanlara yer verdi. İki farklı kullanıcı grubuna hitap eden ürünlerini takipçileriyle paylaşan Alptekin, sosyal medya hesabından yaptığı tanıtımlarla yeni işini duyurdu.

Yaşar Alptekin kendi markasını kurdu! İlk ürünleri bakın ne oldu

Uzun yıllar magazin gündeminden uzak kalan Alptekin'in hem imajındaki değişim hem de ticaret hayatına atılması sosyal medyada ilgi gördü.

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