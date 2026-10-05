Yeşilçam’ın “Altın çocuğu” Göksel Arsoy hayatını kaybetti

Türk sinemasının “Altın Çocuk” lakabıyla tanınan usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam’ın unutulmaz jönleri arasında yer alan Arsoy, uzun sanat hayatına çok sayıda film ve önemli ödül sığdırdı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Yeşilçam’ın usta isimlerinden Göksel Arsoy’dan acı haber geldi. Türk sinemasında bir döneme damga vuran, “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan oyuncu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Usta sanatçının cenaze töreninin 7 Ekim Çarşamba günü gerçekleşeceği öğrenildi.

Göksel Arsoy

GÖKSEL ARSOY KİMDİR?

Göksel Arsoy, 15 Mart 1936’da Kayseri’de dünyaya geldi. Babası pilot Remzi Arsoy, amcası ise Türk müziğinin önemli bestekârlarından Yesari Asım Arsoy’du.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğrenim gördüğü sırada Yeşilköy Havalimanı’nda çalışmaya başlayan Arsoy’un hayatı, sinemaya adım atmasıyla değişti. Yapımcı Fuat Rutkay’ın yönlendirmesiyle, 1957’de Sırrı Gültekin’in yönettiği “Kara Günlerim” filminde kamera karşısına geçti.

1958’de “Kelepçe”, 1959’da ise “Samanyolu” filminde rol aldı. “Samanyolu” ile geniş kitlelerce tanınan Arsoy, birçok yapımda Belgin Doruk’la başrolleri paylaştı.

Göksel Arsoy

“ALTIN ÇOCUK” LAKABINI HALİT REFİĞ VERDİ

Arsoy’a, kariyeri boyunca kendisiyle özdeşleşen “Altın Çocuk” lakabını yönetmen Halit Refiğ verdi. Özellikle 1960’lı yılların ilk yarısında çok sayıda filmde oynayan sanatçının öne çıkan yapımları arasında “Taş Bebek”, “Bulunmaz Uşak” ve “Şafak Bekçileri” yer aldı.

Oyunculuğun yanı sıra kendi adına bir film şirketi kurarak yapımcılık da yapan Arsoy, 2017’de yayımlanan “Altın Çocuk” adlı otobiyografisinde hayatını anlattı.

Göksel Arsoy

SANAT HAYATI ÖDÜLLERLE TAÇLANDI

Göksel Arsoy, 1999’da 36. Altın Portakal Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne, 2024’te ise Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görüldü.

1961 yılında Soley Arsoy ile evlenen sanatçının Gökhan ve Aşkım adında iki çocuğu oldu. Oğlu Gökhan Arsoy da babası gibi oyunculuğu seçti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Yazar : TÜRKİYE GAZETESİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala