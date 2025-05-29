Yıllardır gizlediği hastalık ortaya çıkmıştı! Kıvanç Tatlıtuğ'un sağlık durumu

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde "yıllardır uyku apnesi ile mücadele ettiği" haberleriyle gündeme gelmişti. Hayati tehlikeler içeren hastalıkla ilgili uzun bir tedavi süreci geçirdiği konuşulan ünlü oyuncu, sağlık durumuna dair açıklamalara bulundu.

Son olarak 'Aile' dizisinde (Ocak 2024'te final yaptı) rol alan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ile görüntülendi. 41 yaşındaki ünlü isim, yeni projeleri ve merak konusu olan sağlık durumu hakkında konuştu.

"SÜRPRİZ, AÇIKLAYAMAM"

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve yakın arkadaşları Özge Özpirinçi-Burak Yamantürk çiftiyle birlikte doğum günü partisine katıldı. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan oyuncu, yeni sezonda bir projeyle ekranlara döneceğini belirterek, "Şu anda sürpriz, fazla açıklayamam" dedi.

Habertürk'te yer alan habere göre; komedi türünde bir projeye hazırlandığını duyuran Tatlıtuğ, dijital platformlarda da yeni işlerle yer alacağını söyledi.

"DİNLENMEK İSTEDİM"

Kurt Efe adında 3 yaşında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, gazetecilerin; "Babalıktan dolayı mı dinleniyorsunuz?" sorusuna, "Biraz dinlenmek istedim" cevabını verdi.

"SAĞLIĞIM GAYET YERİNDE"

"Yıllardır uyku apnesi ile mücadele ettiği ve uzun bir tedavi süreci geçirdiği" yönünde haberler çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, sağlık durumunun sorulması üzerine, "Sağlığım gayet yerinde" ifadelerini kullandı.