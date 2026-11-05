Yörük Kızı dizisine usta transfer! Perihan Savaş'ın rolü belli oldu

Bozdağ Film imzasıyla TRT 1 ekranları için hazırlanan “Yörük Kızı” dizisinin oyuncu kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Başrollerini Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran’ın paylaşacağı yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeye hazırlanıyor. Daha önce “Yaz Evi” filminde başrolü üstlenen iki genç oyuncuyu bir araya getiren dizinin kadrosuna usta bir isim daha dahil oldu. Türk tiyatro ve televizyon dünyasının deneyimli oyuncularından Perihan Savaş, “Yörük Kızı” ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Usta oyuncu Perihan Savaş, yapım şirketiyle anlaşma sağlayarak dizinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut’un oturacağı dizide Savaş, Zümrüt karakterini canlandıracak.

Hikayenin önemli karakterlerinden biri olacak Zümrüt, Onur Seyit Yaran’ın hayat vereceği Kaan’ın büyükannesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Savaş’ın projeye dahil olmasıyla birlikte dizinin aile ilişkileri ve kuşaklar arasındaki bağları ele alan hikayesinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

YÖRÜK KIZI'NIN KONUSU NE?

Yeni sezonda TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanan “Yörük Kızı”, üniversite sınavında Türkiye birincisi olmayı başaran Güneş’in değişen hayatını merkezine alıyor. Yörük gelenekleriyle büyüyen Güneş, ailesiyle birlikte İstanbul’un seçkin semtlerinden birinde bulunan bir apartmana taşınıyor. Alışık olduğu yaşamdan uzaklaşarak bambaşka bir sosyal çevrenin içine giren genç kızın yeni hayatında karşılaşacağı insanlar ve yaşayacağı olaylar, dizinin ana hikayesini oluşturuyor.

Farklı yaşam biçimlerine sahip insanların aynı ortamda bir araya gelmesiyle gelişecek olayların yanı sıra aile bağları, ilişkiler ve kültürel farklılıklar da dizinin öne çıkan temaları arasında yer alacak.

YÖRÜK KIZI DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU

Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran’ın başrollerini üstlendiği “Yörük Kızı” dizisinin oyuncu kadrosu, yapılan yeni anlaşmalarla genişlemeyi sürdürüyor. Yapımda Olgun Şimşek, Güneş’in babası Yaşar karakterine hayat verirken Uğur Aslan ise Güneş’in dayısı Emrullah rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin kadrosunda yer alan Eylül Tumbar, Kaan’ın sevgilisi Çağla karakterini canlandıracak. Varlıklı bir ailede yetişen Çağla’nın Kaan’la yaşadığı ilişki ve Güneş’le yollarının kesişmesi, hikayedeki önemli gelişmeler arasında yer alacak. Farklı dünyalardan gelen karakterlerin karşılaşmasıyla ilişkilerde yaşanacak değişimler de dizinin merak uyandıran unsurlarından biri olacak.

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