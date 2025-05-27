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Zerrin Epikmen'in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti: "Yaşlanmış tanıyamadım" yorumları yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zerrin Epikmen&#039;in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti: &quot;Yaşlanmış tanıyamadım&quot; yorumları yapıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2002 yılında yayın hayatına başlayan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da 'Bahriye' karakterini canlandıran Zerrin Epikmen’in son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçirdiği değişimle dikkat çeken ünlü oyuncuya bazı takipçilerinden 'yaşlanmış' yorumları geldi.

Bir döneme damgasını vuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncuları, aradan geçen yılların ardından hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

Zerrin Epikmen'in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti:

Dizide ‘Bahriye’ karakterini canlandıran usta oyuncu Zerrin Epikmen’in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Zerrin Epikmen'in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti:

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Epikmen’in fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü isme, hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

Zerrin Epikmen'in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti:

Kullanıcılar, "Çok değişmiş", "Görünce tanımakta zorlandım", "Yaşlanmış" ve "Aşırı zayıflamış" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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