Zerrin Epikmen'in son hali ortaya çıktı! Zayıf hali dikkat çekti: "Yaşlanmış tanıyamadım" yorumları yapıldı

2002 yılında yayın hayatına başlayan efsane dizi En Son Babalar Duyar'da 'Bahriye' karakterini canlandıran Zerrin Epikmen’in son hali sosyal medyada gündem oldu. Geçirdiği değişimle dikkat çeken ünlü oyuncuya bazı takipçilerinden 'yaşlanmış' yorumları geldi.

Bir döneme damgasını vuran ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan En Son Babalar Duyar dizisinin oyuncuları, aradan geçen yılların ardından hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor.

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Dizide ‘Bahriye’ karakterini canlandıran usta oyuncu Zerrin Epikmen’in son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.

Yıllar içindeki değişimiyle dikkat çeken Epikmen’in fotoğrafı kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü isme, hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

Kullanıcılar, "Çok değişmiş", "Görünce tanımakta zorlandım", "Yaşlanmış" ve "Aşırı zayıflamış" gibi ifadelerle şaşkınlıklarını dile getirdi.