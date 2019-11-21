Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MasterChef şef kim elendi, kim gitti?Masterchef'te bu hafta büyük çekişme yaşanacak. Yasin ve Kıvanç'ın kapışması başlayacak. Yasin'in Kıvanç'a meydan okuması üzerine Kıvanç'ı potaya soktular. Ardından kırmızı takımdan Suna ve Batuhan eleme potasına girdi. Masterchef'te bu hafta çok çekişmeli bir pota yaşanacak. Peki MasterChef ŞEF KİM Elendi ?MasterChef Eleme izle MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu?... MasterChef kim elendi, kim gitti? Kim veda etti? MasterChef ŞEF eleme adayları kimler oldu? soruların tüm cevapları haberimizde. MasterŞef Türkiye'de eleme adayları açıklandı. Master Şef'de yarışmasında ilk kaybeden takım ve eleme adayları belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Master Şef Türkiye'de kim elendi? İşte Master Şef Türkiye'ye ilk veda eden yarışmacı kim oldu? Masterchef 21 Kasım de elenen isim kim oldu? Masterchef'te bu hafta kıyasıya mücadele yaşanacak. Finale yaklaşırken elem potaları giderek zorlaşıyor. Bu hafta masterchef'te eleme adayları Yasin Kıvanç Suna ve Batuhan oldu. Heyecanlı geçecek dokunulmazluk oyunun kazananı kim olacağı merakla bekleniyor. 14 Kasım masterchef eleme ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

MasterChef şef kim elendi, kim gitti? Master Şef Kim Veda Etti? 21 Kasım Master Şef Elenen İsim Kim? MasterChef Eleme İZLE

Masterchef'te kim elendi, kim gitti?

Masterchef'te kim elendi belli oldu mu sorusu sorulurken yaşanacak kıyasıya mücadele heyecanla bekleniyor. Masterchef kim elendi, kim gitti sorusu cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz.

İkinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

İkinci dokunulmazlık için mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Döner yapan takımlar arasında en iyi yemekleri yapan takım mavi takım oldu ve kırmızı takım eleme potasına gitti.

Masterchef eleme adayları kim oldu?

Masterchef'te eleme adayları belli oldu mu? Masterchef şef kim elendi? İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Yasin ve Kıvanç eleme potasına giren ilk iki isim olmuştu. Dün akşamki dokunulmazlık oyununda ise kırmızı takım dokunulmazlık oyununu kaybetti. Kırmızı takımdan Batuhan ve Suna eleme potasına girdi.