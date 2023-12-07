Ünlü yönetmenden Sandık Kokusu için şoke eden çıkış: Adı da senaryosu da aynı

7 Aralık 2023 09:30 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 09:32

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Haber Merkezi

Show TV'nin senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi başarılı oyuncuları buluşturan dizi izleyici ile buluştu.

Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini ve geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu konu alan diziyle ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

CEMAL ŞAN: NE BENİM NE SENARİSTİN HABERİ YOK

Ünlü yönetmen Cemal Şan, Sandık Kokusu dizisinin aynı isimle 15 yıl önce Kanal D’ye hazırladıkları bir diziden alındığını öne sürdü. X (Twitter) hesabından paylaşım yapan Şan, şu ifadeleri kullandı:

“Yaklaşık on beş yıl önce bir filmden ilham alarak İlker Barış ve ekibine ben yazdırmıştım. Sandık kokusu adı da özgündür ama ne hikmetse dizi aynı isimle çekiliyor. Ne benim ne de senaristin haberi yok. Büyük cesaret valla. Hadi ben alıştım, senariste yazık değil mi?”

BAŞINDAN GEÇEN OLAY SENARYO OLDU

Kızılcık Şerbeti’nin senaristi de olan Melis Civelek, yıllar önce yaşadığı bir olayı Sandık Kokusu’nun senaryosuna taşıdığını açıklamıştı. İlk bölümde Filiz’in (Demet Akbağ) başından geçen sarsıcı olayın gerçek olduğunu söylemişti. Civelek, otobüste kaybolan çocuk hikayesinin kendi kızı Feyza Civelek’in bizzat başına geldiğini, senaryoyu bu olaydan esinlenerek yazdığını açıklamıştı.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNİN KONUSU

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu’nun oğlu Kuzey’i İstanbul’a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey’in kaybolması Karsu’nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

Güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturuyor.