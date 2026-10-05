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Politika

102 belediye AK Parti'ye geçti, İzmir Büyükşehir'in de katılımı bekleniyor

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102 belediye AK Parti'ye geçti, İzmir Büyükşehir'in de katılımı bekleniyor
Başlık Resmi102 belediye AK Parti'ye geçti, İzmir Büyükşehir'in de katılımı bekleniyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çarşamba günü AK Parti'ye katılması bekleniyor. Katılım gerçekleşirse AK Parti, tarihinde ilk kez İzmir'de yönetimi devralmış olacak.

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|
Emrah Özcan
EMRAH ÖZCAN

Belediye başkanlarının AK Parti'ye katılımı hız kesmeden devam ediyor.

Gazetemiz geçen yıl eylül ayında yaptığı haberde katılımların 100'ü bulabileceğini öngörmüştü. Gelinen noktada, yerel seçimlerden bugüne AK Parti'ye 102 belediye başkanı katıldı. Katılımların bu hafta da sürmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cemil Tugay'ı kabul etmişti.
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cemil Tugay'ı kabul etmişti.

CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILACAK

Çarşamba günü parti genel merkezinde yapılacak grup toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, beraberindeki ilçe belediye başkanları ile AK Parti saflarına katılması bekleniyor. Tugay, AK Parti'ye katılırsa, AK Parti kurulduğu günden bu yana ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesinde yönetimi devralmış olacak.

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Öte yandan İzmir'den en son katılım Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile olmuştu.

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