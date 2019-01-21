Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısının ardından, Zeytin Dalı Harekatı'nın 1. yılında açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

"Afrin harekatında Türkiye'nin haklı olduğu görüldü."

"Demografik bir bölgede kim oturuyorsa onlarındır."

"Türkiye meşru haklarını kullandı."

"Boğulan sadece mülteciler değil insanlıktır."

"Akdeniz'in dibinde ikinci bir Afganistan oluşturacak politikalardan uzak durmak gerekir."

"Fırat'ın doğusunda, Suriye'nin kuzeyinde ortaya çıkan tablo, Türkiye için birinci dereceden tehdittir ve Türkiye Cumhuriyeti bu tehdidi bertaraf edecektir."

''Türkiye'nin verdiği mücadele meşrutiyeti en yüksek mücadelelerden bir tanesidir.''

"Başkan Trump'ın çekilme kararında ısrar edeceğini değerlendiriyoruz. Türkiye burada DEAŞ'a karşı mücadeleyi yürütecek kapasiteye sahiptir."

"Suriye'nin birliğinden, toprak bütünlüğünden, halkının egemenliğinden bahseden herkesin terör örgütlerine karşı ilkeli tutum alması gerekir."

"Kerç Boğazı'nda iki gemi alev almış. Gemicilik dairemiz irtibat halinde. Gemilerin sahiplerinin Türk olma ihtimali var. Bir gemide patlama olmuş, diğeri de bundan etkilenmiş. 31 mürettebatın 16'sı Türk. Rusya 10 tane arama kurtarma botunu buraya göndermiş. Birimlerimiz koordinasyon halinde."

"Cumhurbaşkanımız illeri ziyaret etmeye devam ediyorlar. Bugün teşkilat başkanlığımız sunum yapacaklar. Geniş ve kapsamlı bir MYK gündemimiz var."

"Hatay Belediye Başkanı'nın sözü nefret suçu."