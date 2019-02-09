Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Aday belirleme sürecini oldukça sıkıntılı geçiren CHP, Türkiye’nin dört bir yanından istifa haberleriyle sarsıldı. İzmir’den Mardin’e, İstanbul’dan Aydın’a birçok ilde istifalar yaşandı. Maltepe İlçe Teşkilatı, Aydın Söke İlçe Teşkilatı ve İzmir Menemen İlçe Yönetimi topluca istifa etti. İstifa dalgasına son olarak CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi katıldı. Seçim sürecinde CHP’yi sarsan istifalardan bazıları şunlar:

CHP içinde tartışmalara neden olan isimlerin başından gelen İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu aday belirleme sürecinde istifa etti. Ancak Kaftancıoğlu, istifasını saatler sonra geri çekti.

CHP eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de CHP’den istifa eden isimler arasında. 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için “afla” döndüğü CHP’den istifa eden Sarıgül, CHP’den aday gösterilmeyince DSP’den Şişli Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi’nin bürokratlık yıllarından bu yana çok yakın ilişki içinde olduğu Kılıçdaroğlu’dan kopuş sürecinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak istemesiyle başladığı iddia edildi. İlçe adayları ile ilgili görüş ayrılıklarının ise bardağı taşıran son damla olduğu belirtildi. Hamzaçebi’nin ayrıca, İstanbul’daki belediye meclis üyelikleri adayları belirlenirken görüşü alınmadığı için de ‘kırgın’ olduğu kaydedildi. Mehmet Fatih Bucak’ın Şanlıurfa Siverek’te aday gösterilmesi de ipleri koparan bir değer sebep olduğunu iddia edildi.

Üç dönemdir Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar da yeniden aday gösterilmeyince istifa etti. Acar istifasını, “Yalnızca Marmaris’in değil, Muğla’nın ‘tek adama’ teslim edilişine seyirci kalmayacağız” sözleriyle açıklamıştı.

CHP’li Yaylakonak Belde Belediye Başkanı Hasan Karakaya, partisinin kendisini “yok saydığını” belirterek geçtiğimiz ay görevinden istifa edip, AK Parti’ye katıldı.

CHP Kocaeli Kartepe Belediye Meclis Üyesi Temel Ofluoğlu, aday gösterilmeyince partisinden istifa eden isimler arasında yerini aldı.

CHP Aydın Söke ilçe teşkilatında daha önce de 62 kişi istifa ederken, aday belirleme sürecinde bu sayıya 35 kişi daha eklendi.

CHP’deki istifa kervanına Mardin de katılmıştı. CHP Mardin İl Başkan Yardımcısı Beraat Talayhan, 27. dönem Milletvekili adayı Abdulkerim Talayhan ve Nusaybin ilçe yönetimi ile Dargeçit ilçe örgütü geçtiğimiz ay CHP’den istifa etmişti.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde CHP’nin yerel seçime İYİ Parti adayıyla girmeye karar vermesi üzerine, CHP’nin ilçe yönetimi istifa kararı almıştı.

Yine geçtiğimiz ay adayların belirlenmesiyle birlikte CHP İstanbul Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu da istifasını açıklamıştı.

Adana’nın Karataş İlçesi Belediye Başkanı Boğaçhan Ünal, CHP’den istifa ettiğini açıkladı. Ünal “Bundan sonra siyasi hayatımı MHP’de sürdürmek istiyorum” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde CHP İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri, görevlerinden istifa etti.

İzmir Seferihisar Belediye Başkanı adayı gösterilen Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi.

İzmir’de CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, merkezi otorite baskısı sebebiyle yönetim kurulu üyeleriyle beraber istifa ettiğini duyurdu.

Tunceli CHP eski İl Başkanı Ali Rıza Güder, açıklamaları nedeniyle ihraç edildi.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ YÜRÜYÜŞÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç’ı aday göstermesi sonrasında parti içinde başlayan huzursuzluk giderek büyüyor. Kılıçdaroğlu’nun sağ kolu Akif Hamzaçebi’nin istifasının ardından görevi bırakan Maltepe ilçe teşkilatı üyeleri dün saat 11.00’de Maltepe’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da yürüyüşe katılan teşkilat üyeleriyle 40 dakika görüştü.

İlçe teşkilatının bu hamlesi akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2017’de Ankara’dan Maltepe’ye yaptığı yürüyüşü hatırlatırken, “tersine adalet yürüyüşü” olarak değerlendirildi.

CHP’de bu derece huzursuzluğa yol açan Ali Kılıç hakkındaki iddialar oldukça ciddi. Kamuoyuna yansıyan iddialara göre, Kılıç 2014’te CHP’den Maltepe belediye başkanı seçildikten sonra ailesinin mal varlığı hızla yükselişe geçti. Yine iddialar arasında, tapu kayıtlarına göre Mart 2014 ile Aralık 2018 tarihleri arasında Başkan Kılıç ile birinci derece yakınlarının milyonlarca TL değerinde arsa, konut, rezidans, işyeri ve otel satın alması da var.

Bu arada, Maltepe’dekine benzer bir krizin Kadıköy’de de olduğu öne sürülüyor. Parti tabanının, HDP yanlısı Tweet’ler atan Şerdil Dara Odabaşı’nın aday gösterilmesinden son derece rahatsız olduğu ve Kadıköy’den Ankara’ya yürüyüş hazırlığı yaptığı belirtiliyor.

TEKİN’DEN İMALI MESAJ

Öte yandan aday belirleme sürecine tepki gösteren isimlere CHP’li Gürsel Tekin’in de eklendi. Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Siyasette, sokakta çalışma yaparken, aday belirlerken, kampanya yürütürken en önemli unsur demokratik ilkelere uymak ve halkın sesine kulak vermektir. Süreçle ilgili değerlendirmemi pazartesi günü paylaşacağım” diyerek yaşananlardan rahatsız olduğunu dile getirdi.

Yürüyüş öncesi yapılan basın açıklamasında ise şu ifadeler dikkat çekti: Bugün Türkiye’nin bir bölgesinde halkı tehdit eden bir aşiret reisi adayımız olabiliyorsa, ailesinin servetini açıklayamayanlar aday yapılabiliyorsa bizim bunu kabul edebilmemiz mümkün değildir. İstanbul’un başarılı, namuslu belediye başkanları değiştirilirken, sıkıntılı olanların tekrar aday yapılması bizleri kuşkuya düşürmüştür. Belediye başkanlıkları; eş, dost, manevi oğul gibi altı boş lümpen davranışlarla belirlenemez.