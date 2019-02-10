Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli temaslarda bulunmak için Ordu’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Ordu Başkanlığını da ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamada bulunan Bakan Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kitapta, dergide, gazetede yüzde 8 olan KDV oranının sıfırlanacağını söylemesi üzerine açıklamalarda bulundu. Bu uygulamanın, Türkiye’nin çok uzun yıllardır beklediği büyük bir müjde olduğuna değinen Bakan Selçuk, “Aslında kitapla ilgili görünüyor ama bütün öğrencilerimizi, anne babaları, yayıncıları, eğitim sistemini okullardaki kütüphaneleri ve bütün çevre değişkenleri ilgilendiren bir husus. Bu Türkiye'nin geleceği için atılmış olan çok değerli bir imza. Bundan dolayı sayın cumhurbaşkanımızın müjdesini ülke ölçekli büyük bir müjde olarak değerlendiriyoruz. Kültür hayatımıza, eğitim hayatımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ordu ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Okul müdürleri ve yöneticilerle bazı toplantılar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Selçuk, bu toplantılar çerçevesinde de eğitim sistemindeki kaliteyi daha da yükseltmek için alınabilecek tedbirler kapsamında görüş alışverişinde bulunduklarını da kaydetti. Bakan Selçuk, açıklamasının ardından partililerle basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.