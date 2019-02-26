Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksakal CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na “Abdullatif Şener, Abdullah Gül cumhurbaşkanı olsun diye yalvaran sen, Ekmeleddin’i cumhurbaşkanı adayı yapan sen, çizgisi, istikameti belli olmayanlara 15 günlüğüne ödünç 15 milletvekili veren sen, seçimlerde yenilip ‘biz yenildik ama başardık’ diye yüzsüz yüzsüz dolaşan sen, ondan sonra AK Parti’ye seçimi kazandıran ben. Hadi oradan. Bu oylar sizin babanızın tapulu malı mı?” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun neden DSP’nin seçime sokulduğunu sorguladığını belirten Aksakal “Ankara’dan İstanbul’a kadar yürüyüş yaptın ‘hak, hukuk, adalet’ diye. Bu yaptığın adalet mi? Ayıp değil mi? Bugüne kadar köpeksiz köyde değneksiz gezdiniz. Artık yeter! Türkiye’yi son yıllarda sözde ittifaklarla iki partili, iki kutuplu hale getirmek isteyen siyasi tiyatro oyununu bozmak, demokrasiyi koruyup kollamak ve yaşatmak için varız. Halkımızı kamplara bölen, öğretilmiş çaresizliğe mahkum eden bu maskeli baloya son vereceğiz” ifadelerini kullandı.