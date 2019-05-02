Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın twitter sayfasındaki takip listesinde daha önceden sadece eşi Emine Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı’nın hesabı vardı. 31 Mart mahallî seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Twitter sayfasındaki takipçi listesinde artış yaşandığı gözlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın listesine Yargıtay ve Anayasa mahkemesi gibi yargı organları ile AFAD, Türk Kızılay’ı, TİKA gibi kuruluşlar da eklendi. Ayrıca, AK Parti’nin MYK, MKYK ve TBMM Grup Başkanvekillerinin Twitter hesaplarının yanı sıra Bakanların şahsi hesapları, Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurullar ve ofislere kadar 90’dan fazla hesap Erdoğan tarafından takibe alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın takipçi listesindeki artış “Kabinenin ve AK Parti yönetimini paylaşımlarını ve çalışmalarını sosyal medya üzerinden takibe aldığı” şeklinde yorumlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hesabı en fazla takip edilen dünya liderleri arasında da üst sıralarda yer alırken; güncel olarak 13 Milyon 686 bin 64 takipçisi bulunuyor.