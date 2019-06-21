Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sadece son 6 yılda yaşadıklarımız dahi, bu milletin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkması halinde üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk olmadığını göstermeye yeterlidir.

Son günlerde, son haftalarda teröristlerin en üst kademelerde olanların etkisiz hale getirildiğini görüyorsunuz.

Ülkeyi yönetmek siyasetçilerin işidir, siyaset bir meslek değil, kendini millete, hizmete adamanın adıdır.

Kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşıyız.

31 Mart seçimlerinden zaferle çıktık. İstanbul'da da 39 ilçenin 25'ini kazandık.

İlk belediye başkanlığına geldiğimde kısa zamanda İstanbul'u çöp dağlarından temizlediğimizi biliyorsunuz.

Melen'den Ömerli'ye suyu getirdik. Boğaz'ın altından tüpleri yaptık. Haliç'i biz temizledik. Şimdi Haliç'te balık var.

Göreve geldiğimizde İstanbul'da kavşaklar var mıydı? Hafif raylı sistemler yaptık. Havalimanına da bu raylı sistemler gidecek.

25 tane havalimanıyla aldık, 56 havalimanı var şu anda.

Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle aldatıyorlar, biz ayrımcı değiliz. Şu anda Diyarbakır'ı tanıyamazsınız geceleri pırıl pırılşehir inşa ettik.

İstanbul'un geleceğine en isabetli kararı vereceğine inanıyorum.