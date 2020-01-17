Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstabul'da Hz. Ali Camisi'inde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla bir araya geldi.

İstanbul'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(İdlib) Rejimin ateşkesle alakalı attığımız adıma uymadığının çok açık bir ispatı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hafter) Bu adam güvenilir bir adam değil. Trablus'u dün bombalamaya devam ettiler." diye konuştu.

Kanal İstanbul

Erdoğan, "Kanal İstanbul konusu bu şahsın (Ekrem İmamoğlu) konusu değil." dedi.

CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor. Kanal İstanbul'da kararlıyız."

Adil Öksüz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yakalandığı anda fizan da olsa alır gelir gereğini yaparız." ifadesini kullandı.

İmamoğlu'nun mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Kanal İstanbul" konusunda brifing verme talebini içeren mektubuna ilişkin "Mektubun içeriğinde sizin anlattıklarınızdan daha farklı şeyler var. Bunları benim açıklamama gerek yok" dedi.