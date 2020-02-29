Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşik Krallık’ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Dışişleri Bakanlığından Birleşik Krallık'ın 'terör örgütü' kararı ile ilgili açıklama
29.02.2020 - 10:09 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: Birleşik Krallık’ta (BK) 28 Şubat tarihinde yürürlüğe giren ve PKK/KCK terör örgütünün uzantıları olan TAK ve HPG'nin BK terör örgütleri listesine PKK'nın diğer adları olarak eklenmesini içeren yasal düzenlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz.
Etiketler : İngiltere,PKK,Hami Aksoy,
684786 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/684786.aspx
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