Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul milletvekilleriyle buluşmasında konuşuyor. Erdoğan, "Suriye meselesi Türkiye için asla bir macera veya sınırlarını genişletme çabası değildir" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
"Ülkemizin Suriye'de yürüttüğü mücadelenin anlamını hala kavramayanların bulunduğunu üzüntüyle görüyoruz."
"İdlib meselesi, ülkemizi farklı şekilde köşeye sıkıştırmak ve diğer kazanımlarımızı engellemek için özellikle kurgulanmış şekilde önümüze çıktı. Yaklaşık 4 milyon insan rejimin kanlı saldırılarına karşı sınırımıza doğru gelmeye başladı. 1,5 milyon insan sınırımıza dayandı"