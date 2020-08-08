Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Şimdiye kadar 973 ilçeden sadece 187'sinde kongre yapılmıştı. Ateş, öksürük, kronik hastalığı olanlar ile 65 yaş üstü delegelerden, zorunlu olmadıkça kongreye katılmamaları istenecek. Salonlara, yaşlı ve çocuklar davet edilmeyecek.

Kongreler öncelikle açık alanda, yoksa açılan pencereleri olan salonlarda gerçekleştirilecek. Kongrede kullanılacak tüm ekipman ve alanlar dezenfekte edilecek. Lavabo, tuvalet gibi alanlar katılımcılara kapalı olacak.

Kongreye gelenler, salonda tıbbi maske takacak ve maskeyi belli aralıklarla değiştirecek. Giriş ve çıkışlar ayrı planlanacak. Katılımcılara kolonya ve dezenfektan dağıtılacak, görevliler, salonlara girişte ateş ölçümü yapacak.

KONUŞMALAR KISA TUTULACAK

İlçe kongrelerinden tokalaşmak ve sarılmak da yasak olacak. Salonlarda oturma yerleri, koltuklar arasında en az 90 santimetre mesafe olacak şekilde ayarlanacak. Konuşmacılar, konuşma süresini kısa tutacak. Oy kabinlerinin içinde ve dışında dezenfektan bulundurulacak. Kongrelerde kapalı paket kumanya verilecek, toplu yemek yenmeyecek. Eylül sonuna kadar ilçe kongrelerinin tamamlanması, ardından il kongrelerine geçilmesi planlanıyor. 7’nci Olağan Büyük Kongre’nin ise önümüzdeki yılın mayıs ayında yapılması planlanıyor.