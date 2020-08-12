Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çıkışta gündeme ilişkin konuşan Akşener "Erken seçim olacak mı?" sorusuna "Ekonomiye bağlı. Çok erken bir seçim beklemiyorum. 2021 Haziran'ı olabilir belki. Çok yakın zamanda bir seçim beklemiyorum" cevabını verdi. Kente propaganda amaçlı gelmediğini dile getiren Akşener, partili cumhurbaşkanlığı sistemini Türkiye'nin taşıyamadığını savundu. İyileştirilmiş, güçlendirilmiş bir parlamenter sistemden yana olduklarını aktaran Akşener, AK Parti, CHP ve kendilerinin katılımıyla bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Akşener "Gelin, adam gibi oturup bu sisteme geçelim diyoruz. Geçer miyiz? Bunu zaman gösterecek" dedi. Meral Akşener, yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne de değinerek, şunları söyledi: Sağın her rengi Ayasofya'nın açılmasını ister. Ben de isterim, onun tavrını koyduk.