Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

TBMM, yaklaşık iki aylık aranın ardından koronavirüs tedbirleri altında yeni yasama yılına başladı. Açılış konuşmasında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a olan desteğini tekrarladı.

Masa başı oyunlarıyla yıllardır Azerbaycan'ın yolunun kesildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: Özellikle Minsk üçlüsü denilen Amerika, Rusya, Fransa 30 yıla yakın zamandır bu sorunu ihmal ettikleri için bu durumu yaşıyoruz. Ha bir şey mi isteniyor? O zaman işgalcilerin bu topraklardan çıkmaları gerekir ki, burada bir çözüme ulaşılsın.

PUTİN VE MACRON’LA GÖRÜŞTÜK

Buna kimse yanaşmıyor. Bunları Putin ve Macron'la görüştük. Azerbaycanlı kardeşlerimiz şu anda topraklarına dönecekleri günü bekliyor. Ona kimse yanaşmıyor. Hep oturdular konuştular ama bir netice yok. İşte şimdi netice almanın zamanı… Azerbaycanlı kardeşlerimiz de şimdi kendi göbeğini kesmenin adımını attılar. Zalimleri iflah etmeyen bu alçak oyun, inşallah bozuluyor. Bu bölgede kalıcı barışın yolu, Ermenilerin işgal ettikleri her karış Azerbaycan toprağından geri çekilmelerinden geçiyor. Ermenistan yönetimini ısrarla Türkiye’ye iftira atma gayreti de kurtaramayacak. Bu haydut devlete destek verenleri, kendilerine insanlığın ortak vicdanı önünde hesap sorulacağı konusunda ikaz ediyorum.

AB ETKİSİZ VE UFUKSUZ!

Türkiye olarak Akdeniz’de çatışma, gerilim, haksızlık, hukuksuzluk peşinde asla değiliz. Avrupa Birliği ise Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’nin şımarıklıklarının esiri olarak etkisiz, ufuksuz, sığ bir yapı hâline dönüşmüştür.

BAHÇELİ'YE "AYM" DESTEĞİ

Erdoğan, TBMM çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı. İdam cezasının TBMM’den geçerek kendisine gelmesi durumunda kanunu onaylayacağını tekrarlayan Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’nin AYM’nin yapısının değiştirilmesine ilişkin açıklamasıyla ilgili “Bu konuda parlamento yeni bir adım atarsa ben de seve seve buna katılırım” dedi. Erdoğan, HDP’nin Genel Kurul Salonunda olmamasıyla ilgili olarak da “HDP’nin varlığıyla yokluğu arasında herhangi bir fark yok. Onların her zaman yeri dağlar ve sokaklardır” diye konuştu.

“KADINA ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

Cumhurbaşkanı, BM’nin "Kadın Konferansı”na video mesajla katıldı. “Kadına yönelik şiddete karşı mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla ve sıfır tolerans ilkesiyle yürütüyoruz” diyen Erdoğan, "Türkiye olarak, son yıllarda kadının sosyal hayattaki rolünün güçlendirilmesi için tarihî nitelikte adımlar attık” diye konuştu.

İKİ AYIN ARDINDAN MECLİS AÇILDI

TBMM Genel Kurulu, 28 Temmuz’da girdiği tatili tamamlayarak, 27. Dönem 4. Yasama Yılı mesaisine başlamak üzere dün toplandı. Açılışa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları ve milletvekilleri katıldı. Bu yılki açılışa salgın sebebiyle büyükelçiler davet edilmedi.