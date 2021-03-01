Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Avrupa Birliği, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Libya ve ikili ilişkiler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü
01.03.2021 - 19:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 - 19:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.
Etiketler : Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,
771429 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/771429.aspx
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