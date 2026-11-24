CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gözyaşlarına hakim olamadı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında salondaki 1500 kadına hitap eden Kılıçdaroğlu, 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.' atasözünü söylerken duygu dolu anlar yaşadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla TBMM CHP grubunda 1500 kadına hitap etti.

KÜRSÜDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

Konuşmasında, "Kadınların bütün dünyada ayrı bir yeri ve saygınlığı var. Bizim toplumumuzda ise durumu çok daha farklı." ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, 'Ağlarsa anam ağlar, gerisi yalan ağlar.' atasözünü söylediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

"Bu sözü kullanırken hep duygulanırım." diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

"Anne ile çocuk arasındaki ilişkiyi hiç kimse bilemez. Dert ortağımız annemiz, babamıza bir şey söyleyemezdik, annemize söylerdik, babamıza söylesin diye. O nedenle kadınlar çok farklı, kadınların gücü çok farklı."

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailede ana aktörün kadınlar olduğunu da ifade ederek, "Kadın-erkek tartışır ama son sözü kadın söyler." dedi.

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