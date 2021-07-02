Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Toplantının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Burada her şeyi açıkça konuşalım” diyerek milletvekillerine söz verdi. Milletvekillerinin önerilerini not alan Erdoğan’ın, toplantıyı kayıt altına aldığını ve sonrasında izleyip geniş kapsamlı bir değerlendirme yapacağını söylediği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

Sahaya ağırlık vereceğiz. Milletimizle bağlarımızı güçlendireceğiz. Hiçbir şekilde boşluk bırakmadan sahada etkinliğimizi arttıracağız. Muhalefet dili ile konuşmayın. Biz kendimizi anlatmıyoruz, yaptıklarımızı anlatmıyoruz. Biz kendimizi anlatmadığımız zaman millet bunların yalanlarına kanıyor. Milletimizi bu konuda bilinçlendirmek bizim görevimiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleriyle bürokrasi arasında bazı sorunların olduğunun, ayrıca bakanlar ve bürokrasi arasında da iletişim kopukluğu yaşandığının dile getirilmesi üzerine “Bürokrasi ve Meclis arasındaki kopukluğu giderin” talimat verdiği belirtildi.

Meclis Genel Kurul kürsüsünün kullanımı konusunda da değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda bir milletvekili bu oranları paylaştı. Verilere göre Meclis’te Cumhur İttifakı’nın çoğunluk oranının yüzde 58 olduğu, ancak kürsüde konuşma oranının yüzde 28,97 olduğu belirtildi. Millet İttifakı’nın ise Meclis’te çoğunluk oranının yüzde 42 olmasına rağmen, kürsüde konuşma oranın yüzde 75,87 olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu veriler üzerine, “Meclis kürsüsü bir milletvekilinin er meydanıdır, daha çok kullanın. Muhalefet yüklenince, siz susmayın. Söyleyeceğiniz varsa kanun biraz geç çıksın. Siz yine sözünüzü söyleyin” uyarısında bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, grup toplantısındaki ithamlarından dolayı 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.