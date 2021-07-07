Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu “AK Parti’ye geçmişte oy veren bütün kardeşlerime seslenmek isterim. Eğer israf haramsa, günahsa, eğer sen gidip hâlâ ona oy veriyorsan sen de günah işliyorsun kardeşim” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’na tepki gecikmedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ “Yayınlanan yeni tasarruf genelgesini eleştiren ve bunun üzerinden AK Parti seçmenine günahkâr diyen Kılıçdaroğlu, TBMM'den yeni bir makam aracı daha talep etmekten ve özel jetle gezmekten de geri durmuyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyde en ufak bir samimiyet bulunmuyor” diyerek CHP’nin makam aracı talebine dair dilekçeyi paylaştı.



AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen “Daha önce yaptığı konuşmalarda; AK Parti’ye oy veren öğretmenlere öğretmen demeyen, iki eli çiftçinin yakasında olan, sanatçıları yandaş ilan eden CHP Genel Başkanı, bugün de AK Parti’ye oy veren yaklaşık 21 milyon vatandaşı da günahkâr ilan etti. Allah hidayet versin” diye tepki gösterdi.