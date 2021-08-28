Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN | ANKARA

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının, şehirlerin mevcut durumunu incelemek, talep ve isteklerini değerlendirmek ve eksikliklerini gidermek için başlattığı ‘İl Destek Programları’ devam ediyor. Bugüne kadar Adıyaman, Ağrı, Giresun, Samsun, Malatya, Sivas ve Trabzon’un da aralarında bulunduğu 22 şehirde düzenlenen programlar, AK Partili başkanların yönettiği diğer şehirlerde ve ilçelerde de hayata geçirilecek. Program çerçevesinde uzmanlardan oluşan bir ekip, o şehre gidip üç günlük bir inceleme yapıyor. Ekip, belediyenin seçim öncesinde verdiği vaatlerden yapılmakta olanların ve yapılması planlananların takibini yapıyor. Yine, belediyenin faaliyetlerinin mevzuata uygun olup olmadığına bakılıyor ve vatandaşla birebir görüşülerek nabız tutuluyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’ye sunuluyor.

ŞEHİR ANKETLERİ DE MASADA

Mehmet Özhaseki, daha sonra ilgili şehre gelerek belediye başkanı ve bünyesindeki bürokratlarla toplantı yapıyor. Yapılan toplantılarda, belediyelerin çalışmalarına yönelik bir planlama yapılıyor ve varsa eksikliklerin giderilmesi sağlanıyor. Ayrıca, şehirlerin anketleri de masaya yatırılıyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki “İstişarenin hikmetine inanıyoruz, bugüne kadar da çok faydasını gördük. Alanında uzman arkadaşlarımız önceden gelip dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de belediyelerimizin problemlerini dinleyip çözüm bulmaya, tecrübelerimizden doğan fikirlerimizi paylaşmaya, gerekli durumlarda yol göstermeye gayret ediyoruz” dedi.

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