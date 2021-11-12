Oktay, Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi kapsamında Türkiye’ye gelen Umurzakov ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Baş başa gerçekleşen görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Fuat Oktay'dan şehit asker Çalışkan için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'a rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay enflasyon mesajı: Tek haneye indirmeye kararlıyız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, para ve maliye politikalarının arz yönlü yapısal politikalarla, verimlilik artışıyla destekleneceğini söyleyerek,, enflasyonu tek haneye indirmekte kararlı olduklarını söyledi.