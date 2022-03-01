Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, ocak ayında gittiği balıkçıda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü. Eşinin ölümüyle yıkılan Ece Erken, önceki gün Instagram hesabında yaptığı paylaşımla kafa karıştırdı.

FAYYEM PAYLAŞIMI MERAK EDİLDİ

Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümünün ardından sosyal medya hesabından sık sık eşiyle ilgili paylaşımlar yapan Ece Erken, önceki gün bir kağıda yazdığı "Fayyem" kelimesini paylaştı. Ünlü sunucunun bu ifadeyle ne mesaj verdiği sosyal medyada tartışma oluşturdu

"FAYYEM ŞAFAK'IN BABAANNESİNİN ADI"

Kelimenin merak edilmesinin ardından Instagram hesabından açıklama yapan Ece Erken, "Fayyem... Eşimin hayatta en sevdiği, bahsederken ağladığı babaannesinin adı, bütün hislerimi kendim için kendimi rahatlatmak için kağıda kaleme döktüm ve adına "Fayyem" dedim, eşimi büyüten, 20'li küsür yaşlara kadar aynı odada yattığı, yaşadığı değerli babaannesini de saygıyla ve sevgiyle anıyorum. Ve şu an Allah'ım Şafak'ımı en sevdiğiyle bir araya getirdi. Onun adına mutlu oldum. Şimdi ne mutludur tanıdığım Şafak. Çok özlüyordu babaannesini. Kendisini büyüteni, en sevdiğiydi. Neyse ki artık birlikteler. Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

MAHMUTYAZICIOĞLU'NUN TEKNESİNİN ADI

Ece Erken'in paylaştığı Fayyem'in aynı zamanda Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun teknesinin adı olduğu öğrenildi. Erken ve Mahmutyazıcıoğlu, o teknede birlikte tatil yaparken objektiflere takılmıştı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun mirası belli oldu Kendi restoranında kurşunlanarak öldürülen Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirası belli oldu

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni gelişme Yeşilköy’de, ortağı olduğu balık restoranında öldürülen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Bursa’da yakalanan şüpheli Seccad Y. tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresinin bugün bitmesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli ise serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti: Zanlı Seccad Yeşil İstanbul'a getirildi Eski Beşiktaş Kulübü yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Seccad Yeşil, bugün Bursa'da yakalanmıştı. Yeşil, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi.