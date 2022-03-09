Türkiye Gazetesi

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, iki günlük devlet ziyareti kapsamında bugün Ankara'ya geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ziyaretini değerlendirdi.

Herzog "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bu sıcak karşılama için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" ifadesini kullandı. İsrailli lider, devamında, "Bölgemizdeki bütün halkların, inançların ve devletlerin barış içinde yaşayabileceğine ve yaşaması gerektiğine, ortaklıkların hepimiz için bereket ve refah getireceğine inancım tamdır" değerlendirmesinde bulundu.



İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'dan 14 yıl sonra tarihi ziyaret İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl sonra resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Herzog Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı. Isaac Herzog ve eşi Michael Herzog'un çağının gövdesinde yazan Türkçe, İbranice ve İngilizce dilinde 'barış, gelecek, işbirliği' mesajları dikkat çekti.