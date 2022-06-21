Türkiye Gazetesi

Başbakan Sanna Marin, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de Hırvat mevkidaşı Andrej Plenkovic ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Marin, NATO'nun birlik içerisinde olması gerektiğini söyleyerek, Finlandiya ve İsveç'in NATO'yu uzun vadede daha güçlü kılacağını belirtti.

Marin, bir soru üzerine, NATO üyeliğine Türkiye'nin karşı çıkması üzerine yaşanan sorunun Madrid'de yapılacak NATO zirvesi öncesi çözüme ulaşacağına inandığını ifade ederek, çözümün NATO'nun açık kapı politikasıyla geleceğini düşündüğünü aktardı.

HIRVATİSTAN'DAN FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİNE DESTEK

Plenkovic de Hırvatistan'ın NATO üyelik yolunda Finlandiya'ya destek verdiğine işaret ederek, "Finlandiya'nın NATO'ya üye olma kararına saygı duyuyoruz. NATO'nun güvenlik şemsiyesini Finlandiya ve İsveç de istiyor. Hırvatistan, NATO'nun günümüz dünyasındaki öneminin farkında. Finlandiya'nın ise Rusya ile sınırı var." dedi.

İki başbakan, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) aday ülke statüsü verilmesi noktasında da hemfikir olduklarını ifade etti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşen Marin, bölgede Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'yı ziyaret etmişti.

Türkiye veto etmişti, Finlandiya NATO üyeliği için tarih verdi: Eylül'den önce mümkün değil Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkmaya devam ediyor ve geri adım atmıyor. Konuya dair son gelişmeleri duyuran ve Türkiye ile yapılan son görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini belirten Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Eylül ayından önce NATO’ya girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaş yıllarca sürebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Alman medyasına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşına dair korkutucu açıklamalar yaptı. Stoltenberg savaşın süresine ilişkin “Savaşın yıllarca sürebileceği gerçeğine hazırlanmalıyız” dedi.

Skandal provokasyonun ardından Türkiye net şekilde uyardı: Böyle NATO'ya giremezsiniz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'te hafta içi belediye binası ve Avicii Arena Spor Salonu'na terör örgütünü simgeleyen sembollerin yansıtılmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Kalın, iki ülkeyi net bir dille uyararak, bu şekilde NATO'ya girmelerinin mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Akar'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO başvurusuna ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütlerine siyasi, finansal destek sağlaması, silah yardımı yapması, oraların terör yuvasına dönüşmesi NATO için de bir tehdit." dedi.