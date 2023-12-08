Deprem bölgesinde seçmen ne diyor? Son anket yayınlandı

8 Aralık 2023 22:45 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 23:06

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Genel seçimlerin ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde büyükşehirlere önem veren Cumhur İttifakı bir yandan da 6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan deprem bölgesi için de özel çalışmalar yapıyor.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber canlı yayınında son anketi kamuoyu ile paylaştı. Kulat deprem bölgesinde AK Parti'nin adaylarının kazanmaya daha yakın olduğunu anketlerde gözlemlediklerini söyledi.

Seçmene "Bu pazar Hatay'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Lütfü Savaş'a oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %41

Oy vermeyenler: %43

Kararsızlar: %16

Seçmene "Bu pazar Kahramanmaraş'ta yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Hayrattin Güngör'e oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %49

Oy vermeyenler: %28

Kararsızlar: %23

Seçmene "Bu pazar Malatya'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Selahattin Gürkan'a oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %56

Oy vermeyenler: %27

Kararsızlar: %17

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Oynat Ankara'da Yavaş sürprizi! Son anket sonuçları dikkat çekti Yerel seçimlere kısa bir süre kaldı. Saha çalışmaları da hız kazandı. CHP ve AK Parti için kritik öneme sahip olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ana muhalefetin adayının Mansur Yavaş'ın olacağı kesinleşti. AK Parti'nin adayının kim olacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. MAK Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, TGRT Haber'de son Ankara anketini kamuoyuyla paylaştı. İşte Ankara'da son durum...

Seçmene "Bu pazar Gaziantep'te yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Fatma Şahin'e oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %46

Oy vermeyenler: %36

Kararsızlar: %18

Seçmene "Bu pazar Şanlıurfa'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Zeynel Abidin Beyazgül'e oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %46

Oy vermeyenler: %37

Kararsızlar: %17

Seçmene "Bu pazar Adana'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Zeydan Karalar'a oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %44

Oy vermeyenler: %41

Kararsızlar: %15

Seçmene "Bu pazar Diyarbakır'da yerel seçim olsa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Ali İhsan Su'ya oy verir misiniz" sorusu yöneltildi.

İşte sonuçlar:

Oy verenler: %57

Oy vermeyenler: %26

Kararsızlar: %17