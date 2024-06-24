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AK Parti'de kritik MYK başladı: İşte madde madde masadaki konular

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Ak Parti, Myk Toplantısı, Kurban Bayramı, Haber

Politika Haberleri

AK Parti'de MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde başladı.

AK Parti, Kurban Bayramı tatilinin ardından çalışmalarına devam ediyor. MYK toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

MYK'nın gündemi şöyle:

BAŞIBOŞ KÖPEKLER

Başıboş sokak köpeklerine ilişkin düzenleme ve ekonomideki son durum gündemde olacak

ENFLASYONLA MÜCADELE 

Enflasyondaki düşüş eğilimi ile başlayan yeni dönemin yol haritası görüşülecek. Enflasyonla mücadelede atılacak yeni adımlar değerlendirilecek.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçim sonuçları, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bir kez daha mercek altına alınacak. Parti teşkilatındaki son durum istişare edilecek. Yaz döneminde sahada yürütülecek çalışmalar görüşülecek.

KAMP PROGRAMI

Toplantıda, AK Parti'nin bu yılki 2'nci kamp programının hazırlıkları da ele alınacak. AK Parti'nin 2'nci istişare ve değerlendirme kampı, 1-2 Temmuz'da Kızılcahamam'da belediye başkanlarıyla yapılacak.

AK Parti'nin ilk kamp programı, 31 Mayıs - 2 Haziran arasında milletvekillerinin katılımıyla yine Kızılcahamam'da yapılmıştı.

Düzenleyen:  - Politika
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