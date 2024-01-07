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AK Partili Faruk Çelik'in 15 günde ikinci acı kaybı, babasından sonra annesini de kaybetti
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.
AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik, hayatını kaybetti. Çelik, 15 gün içinde hem baba hem de anne acısı yaşadı.
Bursa Milletvekilliği de yapan, eski bakanlardan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik'in annesi Hadise Çelik vefat etti. Geçtiğimiz ay babası Hacı Yaşar Çelik'i kaybeden Çelik, bugün de annesi Hadise Çelik'in vefat etmesinin üzüntüsünü yaşadı.
15 gün içinde hem babasını hem de annesi vefat eden Çelik'e sevenleri sosyal medyadan başsağlığında bulundu.
Hadise Çelik, bugün ikindi namazını müteakip Bursa Yıldırım Beyazıt Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Baruthane Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Düzenleyen: Ümit Karadağ - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı