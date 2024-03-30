AK Parti'nin kazanacağı illeri tek tek saydı! Ali İhsan Yavuz yerel seçimler için 'sürprizlere' işaret etti

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 24 saatten az bir süre kalan yerel seçimler için açıklamada bulundu. Yavuz, "Hiç beklemediğiniz sürprizler olacak" diyerek İstanbul, Ankara, Edirne, Antalya, Artvin, Hatay ve İzmir'i alacaklarını açıkladı.

Yerel seçimlere artık saatler kaldı... 2 ay boyunca süren partilerin propaganda çalışmalarının ardından Türkiye Mahalli İdareler yöneticileri için sandık başına gidecek. Kritik seçimler öncesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seçimlerde sürpriz beklediğini vurgulayan Yavuz, AK Parti'nin kazanacağı illeri tek tek saydı.

Tv100 ekranlarında katıldığı bir canlı yayında konuşan Yavuz şunları kaydetti:

SÜRPRİZLER BEKLİYORUZ

"Bundan öncekine oranla daha fazla sayıda belediye gerçek belediyeciliğe kavuşacak, sürprizler de olacak. Yeni hiç beklemediğiniz mesela örnek vereyim İstanbul, Ankara yeniden AK Parti belediyeciliğinin olduğu yerlere dönüşecek ama Edirne, Antalya, Artvin, Hatay, İzmir gibi yeni iller de olacak mesela bu akşam anketçi bir arkadaşımızla görüştüm İzmir'i bekliyoruz.

"CHP İLE HAREKET EDENLER KAYBEDECEK"

"CHP ile birlikte hareket edenler önümüzdeki seçimlerde de kaybeden olacak dedim ve DEM'in de tamamen irtifa kaybetmesinin hızlanacağına ilişkin öngörüde bulundum. CHP'nin uzun zamandır siyaset yapma biçimi oldukça sorunlu. Biz zaten DEM'i tanıyoruz, biz HDP-DEM'in PKK ile arasına bir türlü mesafe koymadığını biliyoruz. Yani DEM Türkiye'nin ali menfaatlerini gerektiren noktalarda bizimle birlikte hareket etmediğini görüyoruz ama son yıllara CHP'ninde tamamen DEM'leşmeye başladığı için TBMM'de alınan birtakım kararlarda yine DEM'in ekmeğine yağ süren bir anlamda teröre güç ya da cesaret veren yaklaşımlar sergilediğini gördük."