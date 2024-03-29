Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Ankara'da seçime saatler kala toplu istifa! 50 CHP'li AK Parti'ye katıldı

Ankara'da seçime saatler kala toplu istifa! 50 CHP'li AK Parti'ye katıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ankara&#039;da seçime saatler kala toplu istifa! 50 CHP&#039;li AK Parti&#039;ye katıldı

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere saatler kala Ankara'da dikkat çeken istifa kararı geldi. Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşandı. Mamak’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50 üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Türkiye yaklaşık 48 saat sonra bir kez daha sandık başına gidecek. 31 Mart pazar günü öncesinde CHP'nin Ankara teşkilatında dikkat çeken istifa dalgası yaşandı. Mamak’ta CHP'nin 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

50 CHP'Lİ AK PARTİ SAFLARINA GEÇTİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

Ankara'da seçime saatler toplu istifa! 50 CHP'li AK Parti'ye katıldı - 1. Resim

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

Ankara'da seçime saatler toplu istifa! 50 CHP'li AK Parti'ye katıldı - 2. Resim

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, “AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP’den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak’ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak’ı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Turgut Altınok'tan Ankaralı emeklilerin yüzünü güldürecek vaatler: Bin lira yerine 5 bin lira vereceğiz - PolitikaEmeklilerin yüzünü güldürecek vaatlerCumhurbaşkanı Erdoğan 'kirli pazarlık' deyip İmamoğlu'nu işaret etti - Politika'Benim halkım Ekrem efendiye böyle bir yol göstermeyecek'YRP İstanbul adayını çekmeye hazır! Fatih Erbakan AK Parti'ye destek için 3 şartını açıkladı - PolitikaErbakan AK Parti'ye destek için 3 şartını açıkladıAkşener 'Abla mabla demeyin' demişti, Özel iki kelimeyle cevap verdi: Canı sağ olsun - PolitikaÖzel, iki kelimeyle cevap verdiNe Saadet ne de YRP! Milli Görüşçüler İstanbul'da Murat Kurum'u destekleyeceğini açıkladı - PolitikaMilli Görüşçüler Murat Kurum'dan yanaSeçime 2 gün kala Murat Kurum'dan Sancaktepe çıkarması: 5 yılda İstanbul liyakatsizliğin kurbanı oldu - PolitikaMevcut İBB yönetimine sert sözlerSeçim hazırlıklarında sona doğru: Malzeme torbaları teslim edildi - PolitikaSeçim hazırlıklarında sona doğruBBP'den son dakika seçim kararı! Bayrampaşa adayı AK Parti lehine yarıştan çekildi - PolitikaBayrampaşa adayı AK Parti lehine yarıştan çekildiSeçime geri sayım: Yasaklar ne zaman başlayacak? - PolitikaSeçime geri sayım: Yasaklar ne zaman başlayacak?Akşener'den emekliye söz, hükümete çağrı - PolitikaAkşener'den emekliye söz, hükümete çağrı
Sonraki Haber Yükleniyor...