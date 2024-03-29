Ankara'da seçime saatler kala toplu istifa! 50 CHP'li AK Parti'ye katıldı

Yerel seçimlere saatler kala Ankara'da dikkat çeken istifa kararı geldi. Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşandı. Mamak’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50 üyesi istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Türkiye yaklaşık 48 saat sonra bir kez daha sandık başına gidecek. 31 Mart pazar günü öncesinde CHP'nin Ankara teşkilatında dikkat çeken istifa dalgası yaşandı. Mamak’ta CHP'nin 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

50 CHP'Lİ AK PARTİ SAFLARINA GEÇTİ

Ankara’nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, “AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP’den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak’ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak’ı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.