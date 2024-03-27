Tapu tartışması ipleri gerdi! Altınok'tan Yavaş'a 'istifa' çağrısı: Zerre onuru varsa...

Yerel seçimlere sayılı saatler kaldı. Adaylar, seçmenler sandığa gitmeden önce son hamlelerini yapıyor. Vaatlerini ve projelerini anlatmak için vatandaşlarla buluşan isimler ikna çalışmalarına hız verirken, en çok merak edilen iller hiç şüphesiz büyükşehirler.

Büyük yarış başkent Ankara'da da devam ediyor. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan (ABB) adayı Turgut Altınok, Ankara'da katıldığı bir açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"KIZINA KURDUĞU ŞİRKET İLE ORTAKLARINI AÇIKLASIN"

Program öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Altınok, Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki "Kızları devlet memuru olurken KPSS'ye girdiler mi, ne kadar puan aldılar?" açıklamasına değindi. Altınok, "O, Londra'daki kızına kurduğu şirket ile ortaklarını açıklasın" dedi.

"BEN DEĞİL MANSUR YAVAŞ İSTİFA ETMELİ"

Kendisine yönelik öne sürülen "Antalya'da 600 dairesi var" iddiasının ardından "Tapularını göstersinler istifa edeyim" dediğini hatırlatılan Altınok, Mansur Yavaş'ı istifaya davet etti.

Altınok, şu ifadeleri kullandı:

"Hani Turgut Altınok adına 600 tapu vardı? Niye tapuyu çıkaramadın? Yalan söylüyorlar. Siz de yalanın üzerine bize soru soruyorsunuz. Ben değil Mansur Yavaş istifa etmeli. İddiasını ispat etmediği için söylediği yalanları, çamurları, iftiraları ispat etmediği için bana değil gidin Yavaş'a sorun. Zerre onuru varsa onun istifa etmesi lazım. Eseri yok, projesi yok, hizmeti yok. Ankara'yı anlatacak bir şeyi yok. Neyini anlatacak? Altınok'un geçmişi belli. Belediye başkanı olduktan sonra mal varlığı azalmış.

Kendisi Londra'dan daire almış. Kızına şirket kurmuş. Şu an oturduğu evi 25 milyon. Hangi belediye başkanı maaşıyla alıyor? 25 yıl belediye başkanlığı yapsa hiç aldığı parayı harcamasa yine alamaz. Bana niye soruyorsunuz? Gidin ona sorun."