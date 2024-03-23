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Haberler > Gündem > Altınok'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş'a malvarlığı tepkisi

Altınok'tan TGRT Haber'e özel açıklamalar! Mansur Yavaş'a malvarlığı tepkisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Ankara mitingi öncesinde TGRT Haber'e konuştu. Altınok, "Malvarlığı belediye başkanlığı döneminde azalmış bir Turgut Altınok var. Bir de başkanlığında mal varlığı artan başkan var. Sayın Mansur Yavaş'a soruyorum 'Londra'dan ev aldım' diyor. Kaç paraya aldın bu evi? Oturduğu ev 25 milyon lira. Bunu belediye başkanlığı veya avukatlık ücretiyle alamazsın" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti'nin Büyük Ankara Mitingi öncesi TGRT Haber canlı yayınında önemli mesajlar verdi.

"ANKARA HİZMETTEN YANA OY KULLANACAK"

Soğuk havaya rağmen alandaki kalabalığa vurgu yapan Altınok, "İnsanlarımız soğuk demeden alana gelmeye devam ediyor. Sahadaki durum, ilgi güzel, özgüven yüksek... Bir sosyal medyadaki suni hava var bir de gerçekler var. Ankara hizmetten yana oyunu kullanacak. Ankara 5 yılı daha bu şekilde yaşayamaz. 'Benden yatırım beklemeyin' diyen, sözlerini tutmayan bir belediye başkanı var... Ankara bizim başkentimiz, pek çok güzelliği hak ediyor." dedi.

MANSUR YAVAŞ'A EV TEPKİSİ

Malvarlığı hakkındaki tartışmalara da değinen Altınok şunları söyledi: "Malvarlığı belediye başkanlığı döneminde azalmış bir Turgut Altınok var. Bir de başkanlığında mal varlığı artan başkan var. Sayın Mansur Yavaş'a soruyorum 'Londra'dan ev aldım' diyor. Kaç paraya aldın bu evi? Dünyanın en pahalı ülkesinde... Oturduğu ev 25 milyon lira. Bunu belediye başkanlığı veya avukatlık ücretiyle alamazsın... "

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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