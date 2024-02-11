AK Parti'nin seçim programına silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı: Zanlıları 150 kişilik ekip arıyor

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim programına silahlı saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan saldırıda 5 araca ve 1 eve mermi isabet ettiği ve 17 kovan bulunduğu öğrenildi. Kaçan zanlıları yakalamak için ise 150 kişilik ekip kuruldu.

Yerel seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın dernek ziyareti sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Saldırı, farklı siyaset çevrelerinin ortak tepkisine neden olurken saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırıyı gerçekleştiren beyaz araç, dernek önüne geliyor. Saldırı sırasında karşı binanın önünde bekleyen vatandaşlar kaçışmaya başlıyor.

Yaşananları anlatan görgü şahidi Coşkun Yıldız, "Evde oturuyorduk. Bir anda silah sesleri duyduk. Balkondan baktığımda yoğun bir kalabalık vardı caddede. Evin tam çıkışında bir bayanın yaralı olduğunu gördük. Sağlık ekipleri gelerek müdahale etti. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı" ifadelerini kullandı. Yıldız olay nedeniyle apartmandakilerin büyük korku yaşadığını söyledi.

150 KİŞİLİK EKİP KURULDU

Öte yandanCNN Türk'ün aktardığına göre, 5 araca ve 1 eve mermi isabet etti. Olay yerinde 17 kovan bulundu. Zanlıların yakalanması için 150 kişilik bir ekip kuruldu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleşmişti.

Uzun namlulu silah ve tabanca ile düzenlenen saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanmıştı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat başlatıldığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti’mizin ve Cumhur İttifakımızın Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, ağır yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırıya ilişkin geniş kapsamlı tahkikat derhal başlatılmıştır. Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır bir şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz.

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır."

YERLİKAYA: GENİŞ ÇAPLI TAHKİKAT BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu açıklamayı yapmıştı:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.

Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum."

BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıyı kınayarak şunları kaydetmişti:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

AZİZ YENİAY: PRİM VERMEYECEĞİZ, KORKMAYACAĞIZ

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay, partisinin seçim çalışması sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı anını TGRT Haber'e anlatmıştı.

"Bizim panik yapacak, korkacak bir durumumuz söz konusu değil" diyen Aziz Yeniay, seçimin bu şekilde anılmasının demokratik yarışa gölge düşürdüğünü kaydetmişti. Daha sonra hastane ziyaretinde konuşan Yeniay, "Bu tip olaylar biliriz ki terör dediğimiz şeyin beslendiği yer korku ve paniktir. Biz buna prim vermeyeceğiz, korkmayacağız" demişti.

AZİZ YENİAY KİMDİR?

Aziz Yeniay, 1963 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Aziz Yeniay, ilk, orta ve lise eğitimini Malatya'da, lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

1992 yılı ara seçimleriyle Güngören ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği ile aktif siyasi hayata başlayan Yeniay, sırasıyla Güngören, Esenler ve Zeytinburnu belediyelerinde başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2004-2014 yıllarında iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini ifa eden Yeniay, evli ve 3 çocuğu bulunuyor.