Akşener'in 'savaş' ilanına CHP lideri Özgür Özel'den dikkat çeken cevap

22 Aralık 2023 21:20 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 21:21

İYİ Parti yerel seçimlere sayılı günler kala resmen karıştı. CHP ile ittifaka rest, partideki çözülmeyi hızlandırırken çok sayıda isim peş peşe istifasını duyurdu.

"SAVAŞ İLANI KABUL EDİYORUM"

İstifa eden isimlerin CHP ile görüştüğü iddiaları partideki krizi derinleştirdi. Akşener ise İYİ Parti'ye kurumsal operasyon düzenlendiğini iddia ederek, "Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar. Ben idmanlıyım” ifadelerini kullandı.

"DOSTLARIMIZ OYUNA GELİYOR"

Akşener'in sözlerine CHP kanadından ilk cevap İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gelirken, İmamoğlu "Dostlarımız oyuna geliyor, bize karşı kışkırtılıyorlar” demişti.

İmamoğlu'nun ardından CHP lideri Özgür Özel de gazetecilerin Akşener'in sözlerini hatırlatması üzerine bir açıklama yaptı.

"MUHALEFETE MUHALEFET YAPMAYIZ"

CHP'nin muhalefetle tartışmaya girmeyeceğinin altını çizen Özel "Sürekli siyasette gerilim bekleyenlere, CHP muhalefetle kavga etsin isteyenlere şunu söyleyeceğim. Bizim anlayışımızda muhafelet iktidara karşı yapılır, muhalafete muhafelet yapmayız. Muhalefet partileriyle tartışmayız. Buradan barışın başkentinden muhafeletteki tüm partilere, İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin üyesi iyi insanlara şunu söylüyorum. Biz Hacıbektaş'tan Türkiye'deki herkesle barış ilan ediyoruz" dedi.