İYİ Parti lideri Akşener'den 'sahaya inin' talimatı

22 Aralık 2023 17:27 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:42

İYİ Parti, Genel İdare Kurulu tarafından 2 kez alınan ittifaksız seçim kararının ardından yerel seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Parti, 'hür ve müstakil' sloganıyla seçime katılma kararı alarak, 81 ilde kendi belediye başkan adaylarını belirleme sürecini başlattı.

Dün Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Meral Akşener'in liderliğinde bir araya geldi. Toplantıda, yerel seçim çalışmalarının ana gündem maddesi olarak belirlendiği ve seçim stratejilerinin ele alındığı belirtildi. Akşener, bir buçuk saat süren toplantıda, tüm üst yönetim kadrosuna sahaya inme talimatı verdi.

Ocak ayı itibarıyla İYİ Parti milletvekilleri, Genel İdare Kurulu üyeleri ve Başkanlık Divanı üyelerinin seçim bölgelerine gitmesi kararı alındı. Parti üst yönetimi, yerel yönetimlere ve belediye başkan adaylarına destek amacıyla il ziyaretleri gerçekleştirecek.

İSTANBUL VE ANKARA ADAYLARI OCAK'TA AÇIKLANACAK

İYİ Parti'nin İstanbul ve Ankara belediye başkan adayları ise ocak ayında açıklanacak. Bu süreçte, iki büyükşehirin aday belirleme çalışmalarının hızlandırılmasına karar verilmiş olup, Ankara adayının en son açıklanması planlanmaktadır.