İYİ Parti'de Çankaya yönetimi düştü! 4 ilçe başkanı görevden alındı

22 Aralık 2023 13:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 13:24

İYİ Parti'nin yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararının ardından istifalar ve görevden almalar devam ediyor. Neredeyse her gün partiden kopuşlar gerçekleşiyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise geçtiğimiz günlerde gerçekleşen istifalar karşısındaki sessizliğini bozarak, "Partimize operasyon var, savaş ilanı olarak kabul ediyorum, varım" demişti.

HER GÜN YENİ İSTİFALAR

Görevden almaların sıklaştığı İYİ Parti'de bugün de yeni isimler görevden alındı.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Çankaya İlçe Başkanı ve ilçe yönetiminin görevden alındığını, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Doğukan Kozan'ın atanmış olduğunu duyurdu.

Yıldırım, dünkü açıklamasında da Akyurt, Çubuk, Haymana ve Beypazarı ilçe başkanlarının da görevden alındığını duyurmuştu.

GÖREVDEN ALINANLAR VE YENİ ATANANLAR

Yıldırım'ın paylaşımları şu şekilde:

"Çankaya İlçe Başkanı ve İlçe Yönetimine görevden el çektirilmiş, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Av. Doğukan Kozan atanmıştır. Kamuoyuna duyurulur.

Etimesgut İlçe Başkanı Sn. Fatih Sultan Mehmet Hamzaçebi Etimesgut Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gazi Ercüment Tekin atanmıştır.

Altındağ İlçe Başkanı Sn. Remzi Sağlam Altındağ Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. İsmail Serdar Kara atanmıştır.

Polatlı İlçe Başkanı Sn. İlhan Dereköy Polatlı Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Adnan Sezgin atanmıştır.

Mamak İlçe Başkanı Sn. Ümit Yıldırım Mamak Belediye Başkan A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Gürbüz Şancı atanmıştır.

Keçiören İlçe Başkanı Sn. Hüsnü Serkan Oğuz Belediye Meclis Üyesi A. Adayı olduğundan, yerine Kurucu İlçe Başkanı olarak Sn. Haluk Baran atanmıştır."