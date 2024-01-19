Ali Babacan 'arkasındayız' diyerek 6'lı masayı savundu

19 Ocak 2024 09:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 09:43

Yerel seçimi için geri sayıma geçilirken siyasi partilerde yoğun bir aday belirleme ve tanıtım mesaisi var. Partiler bir yandan da saha çalışmalarına yoğunlaştı.

Bu kapsamda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Balıkesir'deydi. Babacan, kentteki programlarına katıldıktan sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

"6'LI MASANIN ARKASINDAYIZ"

Babacan, bir vatandaşın 6'lı masa ile ilgili bir sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Babacan, "Biz, o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz çünkü biz demokrasi için beraber olduk; adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik Anayasa metni hazırladık, 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık, bütün politikaları hazırladık, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışma ortaya koyduk ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız" dedi.

"50+1 ANCA İŞBİRLİĞİ İLE MÜMKÜNDÜ"

Babacan bir vatandaşın, "Sayın Akşener 'Altılı Masa'ya girdiğine pişman olduğunu söylüyor. Siz 'Altılı Masa'da olduğunuza pişman mısınız?" sorusuna da şöyle cevap verdi:

"Biz tarihin doğru zamanında doğru bir yerde durduğumuza inanıyoruz. O gün için yüzde 50 artı 1’i tutturmak ancak ve ancak partiler arası iş birliği ile mümkün oluyordu. Bu gerçeği biz gördük ve partiler arası iş birliği ile seçime girdik. İktidar da gördü. İktidar da biliyorsunuz bize '6 benzemez' derken kendisi 7-8 tane benzemezi topladı son dakika, iktidar da Cumhur İttifakı olarak çok sayıda partiyle beraber ittifak halinde girdi. Dolayısıyla genel seçimlerde iş birliği çok önemli çünkü 50 artı 1 gerekiyor. Biz, o gün için yaptığımızın gayet doğru olduğuna inanıyoruz çünkü biz demokrasi için beraber olduk; adalet için, özgürlük için beraber olduk. 84 maddelik Anayasa metni hazırladık, 2 bin 300 maddelik ortak eylem planı hazırladık, bütün politikaları hazırladık, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir ortak çalışma ortaya koyduk ve bugün bütün o çalışmaların da arkasındayız. DEVA Partisi’nin de bütün o çalışmalarda imzası var ve imzalarımızın hepsinin de arkasındayız.

Ancak bugün biz yerel seçimlere giriyoruz. Yerel seçimlerin farkı, 50 artı 1 gerekmiyor. Dolayısıyla sıralamada birinci kim çıkarsa, ipi kim göğüslerse belediye başkanı o oluyor. Dolayısıyla yerel seçimlerdeki iş birliği mecburiyeti genel seçimler kadar çok değil. Bizim iddiamız tüm Türkiye genelinde tanınan sevilen ve bu işi düzgün yapan adaylarımızla milletimizin karşısındayız."