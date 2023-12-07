Ali Babacan, gözyaşlarını tutamadı: "Ölenlerin sayısı 500 sayfa yapıyor"

7 Aralık 2023 16:27 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 16:38

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) haftalık değerlendirme toplantısı düzenledi.

Konuşmasında İsrail'in Gazze'deki katliamını ele alan Babacan, 2 ay boyunca gerçekleşen bombardımanda yaşanan katliamı anlatırken duygusal anlar yaşadı. İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sivillerin listesini gösterirken gözyaşlarına hakim olamayan Babacan, Gazze'de 7 Ekim ile 20 Ekim arasında hayatını kaybeden sivillerin isimlerini paylaştı.

Babacan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu, ilk 20 günde, yani 7 Ekim ile 20 Ekim arasında ölenlerin isimlerinin listesi. 165 sayfa... 6767 kişi her bir satır, bir hayat. Bu Filistin Devleti'nin Sağlık Bakanlığı tarafından adı tespit edilen ölenlerin listesi. Daha ismi tespit edilemeyen yüzlerce insan var. Ve bu sadece ilk 20 gün."

"Ölenlerin sayısı 500 sayfa yapıyor" diyen Babacan, 60 gün süresince ölenlerin sayısının bu listenin iki katına çıktığını ve toplamda 500 sayfayı bulduğunu belirtti. Babacan, İsrail hükümeti ve ordusunu insanlık suçları ve savaş suçlarıyla suçlayarak, faillerin er ya da geç yargı önünde hesap vereceklerini söyledi.