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Atık suları denize deşarj ettiler: Bakanlıktan Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyonluk ceza!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atık suları denize deşarj ettiler: Bakanlıktan Bozcaada Belediyesi&#039;ne 1 milyonluk ceza!

Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bakanlık, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesi'ne 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uyguladı. Adli sürecin de başlatıldığını bildiren Bakanlık atık suların denize deşarj edildiğini açıkladı. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı çevre kirliliğini affetmedi. 

Bakanlık, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulandığını ve adli süreç başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Bozcaada Belediyesinin terfi istasyonundaki pompaların kapasite yetersizliğinden kaynaklı atık suların denize deşarj edildiği tespiti sonrası İl Müdürlüğü ekiplerimiz, duruma müdahale etmiş ve denize atık su deşarjı tamamen durdurulmuştur. Çevre kirliliğine neden olan Bozcaada Belediyesine 1 milyon 161 bin lira idari para cezası uygulanmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Anadolu Ajansı
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