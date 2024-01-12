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    Bahçeli’nin Erdoğan’dan özel talebiydi, bu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    MHP lideri Bahçeli, İYİ Parti’nin yönettiği İzmir Tire Belediyesi’ni 31 Mart’ta kazanmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile anlaştı. Cumhur İttifakı Tire’de MHP adayını destekleyecek.

    Bahçeli’nin Erdoğan’dan özel talebiydi, bu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyor
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, bir televizyon programında yaptığı konuşmada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İzmir Tire'ye yönelik özel bir talebinin olduğunu, Cumhur İttifakı olarak yerel seçimlerde MHP'li bir adayın gösterileceğini ifade etti.

    BİRKAÇ GÜNDE KARAR DEĞİŞTİRİLDİ

    Saygılı "İzmir ile ilgili, 2019 yerel seçimlerinde, nasıl bir paylaşım yapılmış ise ilçelere hangi partimizle gireceğimizin kararı verilmiş ise aynı şekilde devam kararı verildi. Sadece birkaç gün içerisinde Devlet Bahçeli’nin Tire’ye özel bir talebinin olması sonucunda, Cumhurbaşkanımızın da karşılıklı mutabakat kurarak yapmış olduğu bir Narlıdere ve Tire değişimi oldu. Bu da hem ilimiz için hem de Cumhur İttifakımız için hayırlara vesile olsun" diye konuştu.

    İYİ PARTİLİ BAŞKAN MHP’YE Mİ GEÇECEK

    İYİ Partili Belediye Başkanı Salih Atakan Duran'ın ise MHP'ye geçeceği yönünde iddialar konuşulmaya başlandı. Başkan Duran, konuyla ilgili, "Şuan konuyla ilgili açıklama yapmamız erken. Siyasette 1 gün çok uzun, 1 yıl çok kısa zaman dilimidir bazen" diye konuştu.

    “BİZİM 3 ADAYIMIZ VAR”

    MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, iddialarla ilgili bir görüşme olmadığını söyledi. Şahin, "Bizim Tire'de 3 tane aday adayımız var. Bu genel merkezimizin kararıdır. Kararın ne olduğunu şuan bilmiyoruz. Profesyonel çalışma yaptırıyoruz. O çalışmaların sonucuna göre karar verilecek" diye aktardı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    IzmirTireMhp
    Haberler > Politika > Bahçeli’nin Erdoğan’dan özel talebiydi, bu belediyeyi İYİ Parti’nin elinden almak istiyor
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