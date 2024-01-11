MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

11 Ocak 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 17:50

31 Mart yerel seçimlerine 3 aydan az bir zaman kalırken, MHP'nin AK Parti'den seçimlere ayrı gireceği bölgelerde belediye başkan adayları da belli oluyor.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı.

Konuyla ilgili Durmaz'ın yaptığı açıklama:

"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır"

1 AFYONKARAHİSAR İL SEZER KÜÇÜKKURT 2 AKSARAY İL İRFAN ÇITAK 3 BOLU İL İLHAN DURAK 4 GÜMÜŞHANE İL VEDAT SONER BAŞER 5 KIRIKKALE İL HARUN ULUSOY 6 KIRKLARELİ İL DERYA BULUT 7 SİVAS İL REHA KARS 8 TOKAT İL MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU 9 AYDIN/ SULTANHİSAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE HÜSEYİN ÖZER 10 BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE AHMET BEYGİRCİ 11 ESKİŞEHİR/ MİHALIÇÇIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE HALİL SAMİ BARIŞ 12 GAZİANTEP/ ARABAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET ÖZDEMİR 13 GAZİANTEP/ KARKAMIŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BÜLENT TİRYAKİ 14 GAZİANTEP/ OĞUZELİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET SAİT KILIÇ 15 HATAY/ BELEN BÜYÜKŞEHİR İLÇE İBRAHİM GÜL 16 HATAY/ KUMLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET DELİ 17 İZMİR/ALİAĞA BÜYÜKŞEHİR İLÇE SERKAN ACAR 18 İZMİR/FOÇA BÜYÜKŞEHİR İLÇE TANER ACAR 19 KAHRAMANMARAŞ/ EKİNÖZÜ BÜYÜKŞEHİR İLÇE HARUN ŞAHİN 20 KAHRAMANMARAŞ/ NURHAK BÜYÜKŞEHİR İLÇE İSMET GÖKSU 21 KAYSERİ/ ÖZVATAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE HALİT DEMİR 22 KAYSERİ/ PINARBAŞI BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEMDUH UZUNLUOĞLU 23 KAYSERİ/ SARIOĞLAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE BEKİR AYYILDIRIM 24 KAYSERİ/ SARIZ BÜYÜKŞEHİR İLÇE BAKİ BAYRAK 25 KONYA/AKÖREN BÜYÜKŞEHİR İLÇE İSMAİL ARSLAN 26 KONYA/EREĞLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE HÜSEYİN OPRUKÇU 27 KONYA/HALKAPINAR BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET BAKKAL 28 MALATYA/HEKİMHAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEHMET TABAROĞULLARI 29 MALATYA/KULUNCAK BÜYÜKŞEHİR İLÇE ERHAN CENGİZ 30 MANİSA/ALAŞEHİR BÜYÜKŞEHİR İLÇE NECDET TÜRK 31 MANİSA/KULA BÜYÜKŞEHİR İLÇE HÜSEYİN TOSUN 32 MANİSA/ SALİHLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE ZEKİ KAYDA 33 MANİSA/SARIGÖL BÜYÜKŞEHİR İLÇE NECATİ SELÇUK 34 MANİSA/SELENDİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE NURULLAH SAVAŞ 35 MANİSA/TURGUTLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE YUNUS OĞAN 36 MUĞLA/DATÇA BÜYÜKŞEHİR İLÇE FEYZULLAH GÜLADA 37 MUĞLA/ ORTACA BÜYÜKŞEHİR İLÇE ÂLİM UZUNDEMİR 38 ORDU/ÇAMAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE MAHMUT AYPARÇASI 39 ORDU/GÜLYALI BÜYÜKŞEHİR İLÇE MEDET SİPAHİ 40 ORDU/İKİZCE BÜYÜKŞEHİR İLÇE OSMAN KAYGI 41 SAKARYA/ HENDEK BÜYÜKŞEHİR İLÇE TURGUT BABAOĞLU