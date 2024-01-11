MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz il ve ilçelerde kesinleşen adayların isim listesini paylaştı.
31 Mart yerel seçimlerine 3 aydan az bir zaman kalırken, MHP'nin AK Parti'den seçimlere ayrı gireceği bölgelerde belediye başkan adayları da belli oluyor.
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı.
Konuyla ilgili Durmaz'ın yaptığı açıklama:
"Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır"
1
AFYONKARAHİSAR
İL
SEZER KÜÇÜKKURT
2
AKSARAY
İL
İRFAN ÇITAK
3
BOLU
İL
İLHAN DURAK
4
GÜMÜŞHANE
İL
VEDAT SONER BAŞER
5
KIRIKKALE
İL
HARUN ULUSOY
6
KIRKLARELİ
İL
DERYA BULUT
7
SİVAS
İL
REHA KARS
8
TOKAT
İL
MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU
9
AYDIN/ SULTANHİSAR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HÜSEYİN ÖZER
10
BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
AHMET BEYGİRCİ
11
ESKİŞEHİR/ MİHALIÇÇIK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HALİL SAMİ BARIŞ
12
GAZİANTEP/ ARABAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET ÖZDEMİR
13
GAZİANTEP/ KARKAMIŞ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BÜLENT TİRYAKİ
14
GAZİANTEP/ OĞUZELİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET SAİT KILIÇ
15
HATAY/ BELEN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
İBRAHİM GÜL
16
HATAY/ KUMLU
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET DELİ
17
İZMİR/ALİAĞA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
SERKAN ACAR
18
İZMİR/FOÇA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
TANER ACAR
19
KAHRAMANMARAŞ/ EKİNÖZÜ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HARUN ŞAHİN
20
KAHRAMANMARAŞ/ NURHAK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
İSMET GÖKSU
21
KAYSERİ/ ÖZVATAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HALİT DEMİR
22
KAYSERİ/ PINARBAŞI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEMDUH UZUNLUOĞLU
23
KAYSERİ/ SARIOĞLAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BEKİR AYYILDIRIM
24
KAYSERİ/ SARIZ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
BAKİ BAYRAK
25
KONYA/AKÖREN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
İSMAİL ARSLAN
26
KONYA/EREĞLİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HÜSEYİN OPRUKÇU
27
KONYA/HALKAPINAR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET BAKKAL
28
MALATYA/HEKİMHAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEHMET TABAROĞULLARI
29
MALATYA/KULUNCAK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ERHAN CENGİZ
30
MANİSA/ALAŞEHİR
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
NECDET TÜRK
31
MANİSA/KULA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
HÜSEYİN TOSUN
32
MANİSA/ SALİHLİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ZEKİ KAYDA
33
MANİSA/SARIGÖL
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
NECATİ SELÇUK
34
MANİSA/SELENDİ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
NURULLAH SAVAŞ
35
MANİSA/TURGUTLU
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
YUNUS OĞAN
36
MUĞLA/DATÇA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
FEYZULLAH GÜLADA
37
MUĞLA/ ORTACA
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ÂLİM UZUNDEMİR
38
ORDU/ÇAMAŞ
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MAHMUT AYPARÇASI
39
ORDU/GÜLYALI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MEDET SİPAHİ
40
ORDU/İKİZCE
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
OSMAN KAYGI
41
SAKARYA/ HENDEK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
TURGUT BABAOĞLU
42
SAKARYA/ TARAKLI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
İBRAHİM PİLAVCI
43
SAMSUN/ASARCIK
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
ŞERİF KILAĞUZ
44
SAMSUN/ALAÇAM
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
RAMAZAN ÖZDEMİR
45
SAMSUN/SALIPAZARI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
OSMAN YÜKSEL
46
ŞANLIURFA/ HARRAN
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MAHMUT ÖZYAVUZ
47
TRABZON/ÇARŞIBAŞI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
MÜMİN NUHOĞLU
48
TRABZON/ŞALPAZARI
BÜYÜKŞEHİR İLÇE
REFİK KURUKIZ
49
AFYONKARAHİSAR/ BAŞMAKÇI
İLÇE
NEVZAT TEZCAN
50
AFYONKARAHİSAR/ BAYAT
İLÇE
MUHAMMET ALİ DERE
51
AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN
İLÇE
DERVİŞ AYNACI
52
AFYONKARAHİSAR/ ÇAY
İLÇE
SELİM BAYRAM
53
AFYONKARAHİSAR/ DAZKIRI
İLÇE
ALİ ATAY
54
AFYONKARAHİSAR/ EMİRDAĞ
İLÇE
HÜSEYİN DURAN
55
AFYONKARAHİSAR/ KIZILÖREN
İLÇE
ALİ EROL
Kaynak: Türkiye Gazetesi