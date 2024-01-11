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    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz il ve ilçelerde kesinleşen adayların isim listesini paylaştı.

    MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    31 Mart yerel seçimlerine 3 aydan az bir zaman kalırken, MHP'nin AK Parti'den seçimlere ayrı gireceği bölgelerde belediye başkan adayları da belli oluyor.

    Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partisinin 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan adayını daha açıkladı.

    Konuyla ilgili Durmaz'ın yaptığı açıklama:

    "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" 

     

    1

    AFYONKARAHİSAR

    İL

    SEZER KÜÇÜKKURT

    2

    AKSARAY

    İL

    İRFAN ÇITAK

    3

    BOLU

    İL

    İLHAN DURAK

    4

    GÜMÜŞHANE

    İL

    VEDAT SONER BAŞER

    5

    KIRIKKALE

    İL

    HARUN ULUSOY

    6

    KIRKLARELİ

    İL

    DERYA BULUT

    7

    SİVAS

    İL

    REHA KARS

    8

    TOKAT

    İL

    MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU

    9

    AYDIN/ SULTANHİSAR

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HÜSEYİN ÖZER

    10

    BURSA/ MUSTAFAKEMALPAŞA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    AHMET BEYGİRCİ

    11

    ESKİŞEHİR/ MİHALIÇÇIK

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HALİL SAMİ BARIŞ

    12

    GAZİANTEP/ ARABAN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEHMET ÖZDEMİR

    13

    GAZİANTEP/ KARKAMIŞ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    BÜLENT TİRYAKİ

    14

    GAZİANTEP/ OĞUZELİ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEHMET SAİT KILIÇ

    15

    HATAY/ BELEN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    İBRAHİM GÜL

    16

    HATAY/ KUMLU

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEHMET DELİ

    17

    İZMİR/ALİAĞA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    SERKAN ACAR

    18

    İZMİR/FOÇA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    TANER ACAR

    19

    KAHRAMANMARAŞ/ EKİNÖZÜ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HARUN ŞAHİN

    20

    KAHRAMANMARAŞ/ NURHAK

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    İSMET GÖKSU

    21

    KAYSERİ/ ÖZVATAN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HALİT DEMİR

    22

    KAYSERİ/ PINARBAŞI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEMDUH UZUNLUOĞLU

    23

    KAYSERİ/ SARIOĞLAN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    BEKİR AYYILDIRIM

    24

    KAYSERİ/ SARIZ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    BAKİ BAYRAK

    25

    KONYA/AKÖREN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    İSMAİL ARSLAN

    26

    KONYA/EREĞLİ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HÜSEYİN OPRUKÇU

    27

    KONYA/HALKAPINAR

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEHMET BAKKAL

    28

    MALATYA/HEKİMHAN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEHMET TABAROĞULLARI

    29

    MALATYA/KULUNCAK

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    ERHAN CENGİZ

    30

    MANİSA/ALAŞEHİR

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    NECDET TÜRK

    31

    MANİSA/KULA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    HÜSEYİN TOSUN

    32

    MANİSA/ SALİHLİ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    ZEKİ KAYDA

    33

    MANİSA/SARIGÖL

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    NECATİ SELÇUK

    34

    MANİSA/SELENDİ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    NURULLAH SAVAŞ

    35

    MANİSA/TURGUTLU

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    YUNUS OĞAN

    36

    MUĞLA/DATÇA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    FEYZULLAH GÜLADA

    37

    MUĞLA/ ORTACA

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    ÂLİM UZUNDEMİR

    38

    ORDU/ÇAMAŞ

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MAHMUT AYPARÇASI

    39

    ORDU/GÜLYALI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MEDET SİPAHİ

    40

    ORDU/İKİZCE

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    OSMAN KAYGI

    41

    SAKARYA/ HENDEK

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    TURGUT BABAOĞLU

    42

    SAKARYA/ TARAKLI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    İBRAHİM PİLAVCI

    43

    SAMSUN/ASARCIK

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    ŞERİF KILAĞUZ

    44

    SAMSUN/ALAÇAM

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    RAMAZAN ÖZDEMİR

    45

    SAMSUN/SALIPAZARI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    OSMAN YÜKSEL

    46

    ŞANLIURFA/ HARRAN

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MAHMUT ÖZYAVUZ

    47

    TRABZON/ÇARŞIBAŞI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    MÜMİN NUHOĞLU

    48

    TRABZON/ŞALPAZARI

    BÜYÜKŞEHİR İLÇE

    REFİK KURUKIZ

    49

    AFYONKARAHİSAR/ BAŞMAKÇI

    İLÇE

    NEVZAT TEZCAN

    50

    AFYONKARAHİSAR/ BAYAT

    İLÇE

    MUHAMMET ALİ DERE

    51

    AFYONKARAHİSAR/ BOLVADİN

    İLÇE

    DERVİŞ AYNACI

    52

    AFYONKARAHİSAR/ ÇAY

    İLÇE

    SELİM BAYRAM

    53

    AFYONKARAHİSAR/ DAZKIRI

    İLÇE

    ALİ ATAY

    54

    AFYONKARAHİSAR/ EMİRDAĞ

    İLÇE

    HÜSEYİN DURAN

    55

    AFYONKARAHİSAR/ KIZILÖREN

    İLÇE

    ALİ EROL

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
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